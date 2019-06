I morti non muoiono (2019)

I morti non muoiono – Recensione: uno zombie movie con un cast stellare diretto da Jim Jarmush

Dopo aver raccontato nel 2013 una storia di vampiri in “Solo gli amanti sopravvivono” con Tom Hiddleston, Tilda Swinton e Mia Wasikowska, Jim Jarmush affronta le figure più apprezzate del momento dai cultori del genere horror: i morti viventi, che in questa occasione si svegliano dopo una misteriosa catastrofe ambientale. Li dovranno affrontare tutti gli abitanti di una piccola cittadina che si autodefinisce nei cartelloni d’ingresso “a very nice place”. A capitanare la comunità ci penserà un trio di poliziotti, sulle note musicali di un famoso pezzo di Sturgill Simpson.

Un’opera non priva di fascino che funziona solo a tratti

Parte con delle stradine che ricordano tanto quelle di “Twin Peaks” l’ultima opera di Jarmush. I due poliziotti di provincia Cliff (Bill Murray) e Ronnie (Adam Driver) cercano nel bosco un eremita accusato (Tom Waits) di aver rubato un pollo. Una giornata come tante… con un ultimo caffè al Diner locale, ma c’è qualcosa di strano nell’aria.

Il regista ci porta nell’America rurale di Keep America White Again di Donald Trump, luogo perfetto per un’invasione di zombie. Tutti i personaggi sono visti in soggettiva dal misterioso abitante della foresta, uno dei pochi che si salverà.

Impianto narrativo carente, nonostante momenti di divertente ironia

La settima arte ha utilizzato lo zombi come figura metaforica contro il sistema, a partire da “La notte dei morti viventi” di Romero, un horror che nel 1968 voleva denunciare la guerra del Vietnam; questo è anche l’intento di Jarmush, che focalizza l'attenzione sul letale consumismo dominante. Eppure, nonostante le buone intenzioni e l'eccellente cast, che unisce il top del cinema indie americano, il film non riesce a decollare.

L’autore sembra autocelebrarsi con buone punte d’ironia, che strappano una risata allo spettatore. L’impianto narrativo, tuttavia, è carente e non bastano attori e performance di lusso come quella di Bill Murray, Adam Driver, Chloe Sevigny, Tilda Swinton, Steve Buschemi, Selena Gomez, Iggy Pop e Tom Waits a salvare il lavoro.

“I morti non muoiono” non è all’altezza della precedente filmografia di Jarmush. Quello che resta, dopo la visione, è il messaggio finale del vecchio leone Tom Waits, praticamente irriconoscibile, e l’ottima performance della coppia di poliziotti interpretati da Bill Murray e Adam Driver. Esilarante anche il dinosauro del Rock & Roll Iggy Pop, come primo zombi.

“I morti non muoiono” si può considerare come un omaggio al genere horror ben fatto e venato d’ironia... nulla di più.

Andrea Racca