(Box office Italia: incassi 16 – 19 gennaio 2020) “Me contro Te Il Film – La vendetta del Signor S” ha la meglio su tutti. Secondo “Tolo Tolo” di Checco Zalone, seguito da “Hammamet” di Gianni Amelio.

Box office Italia: youtuber in pole position

Una classifica, quella di questa settimana, all’insegna del made in Italy, con le prime tre posizioni occupate da pellicole nostrane.

Dopo aver conquistato un pubblico giovanissimo su youtube, ottenendo dal 2014 ad oggi oltre 4.5 milioni di iscritti al loro canale e oltre 3 miliardi e 250 milioni di visualizzazioni, Luigi Calagna e Sofia Scalia, meglio noti come Luì e Sofì, stravincono anche al cinema. “Me contro Te – La vendetta del Signor S” diretto da Gianluca Leuzzi, accolto in 597 schermi, è campione d’incassi con 5.471.523 euro, togliendo lo scettro a Checco Zalone e al suo “Tolo Tolo” che, dopo tre settimane, in seconda posizione aggiunge al precedente bottino 2.164.814 euro per arrivare a un totale di 44.354.756 euro.

“Hammamet” di Gianni Amelio, con Pier Francesco Favino nei panni di Bettino Craxi, perde una posizione e si piazza sul terzo gradino del podio con 1.614.092 euro e 4.431.366 euro complessivi.

Una posizione in meno anche per “Piccole donne” di Greta Gerwig che, forte del suo cast, incassa in quarta posizione 1.403.098 euro e 3.588.513 euro complessivi, lasciando dietro di sé al quinto posto “Richard Jewell“, biopic diretto dal grande Clint Eastwood. Il film sulla guardia di sicurezza che scoprì un ordigno presso il Centennial Olympic Park durante le Olimpiadi estive del 1996 e poi venne accusato dall’FBI di essere stato lui stesso a piazzare la bomba debutta con 1.169.569 euro totalizzati in 462 sale.

Jojo Rabbit: debutto in sesta posizione

“Jojo Rabbit” di Taika Waititi, che ripercorre il dramma del nazismo attraverso gli occhi di un bambino e vede tra gli interpreti Scarlett Johansson e Sam Rockwell, esordisce in sesta posizione con 827.455 euro.

Perde due posizioni “18 regali” di Francesco Amato, pellicola drammatica tratta da una storia vera che, dopo tre fine settimana, si sposta dal quinto al settimo posto con 456.190 euro e 2.626.981 euro complessivi.

Precipita dalla quarta all’ottava posizione l’avventuroso “Jumanji – The Next Level” di Jake Kasdan che aggiunge 425.718 euro ai suoi introiti per un totale di 11.941.964 euro.

Dopo cinque settimane “La Dea Fortuna” di Ferzan Ozpetek, in cui Edoardo Leo e Stefano Accorsi sono una coppia alle prese con i bambini di una loro amica, è nono con 261.830 euro e 7.823.445 euro totali, lasciando dietro di sé l’action di Brian Kirk “City of Crime” che passa dall’ottavo al decimo posto con 216.137 euro e 776.074 euro totali.

Andrea Racca

20/01/2020