Dopo il successo di "Napoli Velata" (2017), Ferzan Ozpetek torna alla regia in una commedia dai toni graffianti riguardo le vicende di una coppia omosessuale.

La Dea Fortuna: la trama

La storia racconta di Arturo e Alessandro, due fidanzati che stanno insieme da quindici anni. La loro relazione prosegue amorevolmente e cresce sempre di più, anche se condensata da molta monotonia; ma ciò che appare come una linea dritta e continua, presto si trasformerà in una spezzata e mista. La fortuna non sembra apparentemente dalla loro sorte: una delle migliori amiche di Alessandro gli affiderà in custodia i suoi due bambini per qualche giornata.

La vita dei due fidanzati subirà una brusca svolta ma da essa la loro relazione potrebbe assumere nuova linfa vitale. Arturo e Alessandro affronteranno queste prove insieme cercando di uscirne al meglio: una sfida la cui soluzione pare delle più assurde e folli, ma d'altro canto l'amore e la vita di coppia sono anche questo.

La Dea Fortuna: il cast

Alla sceneggiatura del film hanno collaborato Silvia Ranfagni, Gianni Romoli e Ferzan Ozpetek; quest'ultimo, come detto in precedenza, cura anche la regia della pellicola. Gli interpreti di Alessandro e Arturo sono Edoardo Leo, famoso per il suo ruolo da protagonista nella trilogia italiana di successo "Smetto quando voglio" (2014-2017) e per "Perfetti Sconosciuti" (2016), e Stefano Accorsi, attore di numerosi film tra i più rilevanti vanno citati "Romanzo criminale" (2005) e "Veloce come il vento" (2016).

Tra gli altri membri del cast confermati vi sono Jasmine Trinca ("Nessuno si salva da solo", 2015; "Sulla mia pelle", 2018) e Serra Yilmaz, attrice che ha collaborato in numerose pellicole con il regista Ferzan Ozpetek; ad esempio in "Saturno contro" (2007) e "Rosso Istanbul" (2017).