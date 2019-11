Regia: Gianluca Leuzzi

Cast: Sofia Scalia, Luigi Calagna

Genere: Commedia, colore

Durata: n/d

Produzione: Italia, 2020

Distribuzione: Warner Bros Italia

Data di uscita: 16 gennaio 2020

"Me contro Te - La vendetta del Signor S" è il primo film con protagonisti i Me Contro Te, i due giovanissimi youtuber Sofì e Luì.

Me contro Te Il Film - La vendetta del Signor S: per la prima volta faccia a faccia con il loro acerrimo nemico

Il canale YouTube della coppia sicula conta oltre 4 milioni di iscritti e dal 2014 ha registrato oltre 3 miliardi e 250 milioni di visualizzazioni, mentre su Instagram i follower superano il milione e mezzo.

In "Me contro Te - La vendetta del Signor S" i due giovani protagonisti dovranno fronteggiare ancora una volta il loro acerrimo nemico, il Signor S. Nelle vicende precedenti il duo Me contro Te aveva già dovuto fronteggiare gli scagnozzi del cattivissimo antagonista, riuscendo sempre ad avere la meglio. Questa volta, però, irritato dalle innumerevoli sconfitte, l'inquietante Signor S ha deciso di intervenire in prima persona, e ha promesso a Sofì e Luì una terribile vendetta.

Luì e Sofì, sono Luigi Calagna, classe 1992 e Sofia Scalia, classe 1997, entrambi siciliani trasferitisi a Milano, e sono gli youtuber italiani più amati dai bambini. Con i loro video di sfide, avventure all'aperto, buffi tutorial, piccoli esperimenti scientifici, scherzi e canzoni, hanno conquistato un premio Moige per aver stimolato la creatività dei ragazzi.

Il regista Gianluca Leuzzi dopo aver lavorato come cineasta per 7 anni per l'emittente televisiva MTV Italia, dirige nel 2015 la sit-com "Eoghies" per la piattaforma italian DPlay. Dal 2016 Gianluca si occupa della regia di "Untraditional", serie TV creata da Fabio Volo e nel 2017 dirige la serie TV "Like me" per Disney Channel.