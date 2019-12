Jumanji: The Next Level – Recensione: un cast collaudato per un blockbuster annunciato

Due ore di azione, divertimento, relax, questo garantisce il sequel di “Jumanji – Benvenuti nella giungla”, film del 2017, a sua volta sequel/reboot della pellicola del 1995 “Jumanji”, con l’indimenticabile Robin Williams.

Squadra vincente non si cambia, recita l’adagio, così la Sony conferma in toto lo stesso cast tecnico e artistico, con l’intento neanche troppo nascosto di ripetere i più che lusinghieri incassi del film precedente, che due anni fa aveva sfiorato il miliardo di dollari su scala planetaria.

Sono passati pochi anni, ma i quattro ragazzi protagonisti loro malgrado delle vicende narrate nella precedente pellicola hanno cambiato decisamente le proprie vite: usciti dal college, hanno intrapreso strade diverse, ma un pomeriggio decidono di rivedersi.

L’inquietudine per l’incontro coi suoi amici da parte di Spencer, che vive ancora a casa con la mamma e il nonno, provoca la riapertura di una valigia che doveva rimanere chiusa...

Frenetici inseguimenti in paesaggi mozzafiato

Rispetto al precedente film, naturalmente, ci sono delle novità: fra tutte l’introduzione nel gioco di due vecchie glorie del cinema d’intrattenimento, quali Danny Glover e Danny DeVito, oltre che dalla brava Awkwafina, già vista in “Ocean’s 8” e in “The Farewell”. Inutile dire che la verve comica dei due Danny, aggiunta a quella di Jack Black e, perché no, di Dwayne Johnson, moltiplica se possibile le risate. Aggiungiamo un nutrito branco di struzzi arrabbiati (e velocissimi) tra le dune del deserto, un inseguimento mozzafiato da parte di babbuini altrettanto arrabbiati (ma perché in questo cavolo di gioco non c’è mai un animale tranquillo e pacifico?) su malferme passerelle sospese sul’abisso, una ripida scalata sui ghiacci eterni e avremmo un quadro preciso del “Next Level” che i nostri malcapitati eroi dovranno affrontare.

Infine, senza rivelare troppo della trama, bisogna considerare che il trattamento cui veniva sottoposto il videogioco alla fine del precedente film (schiacciato da una palla da bowling) non depone a favore di uno stabile funzionamento dello stesso…

Un film godibile, senza troppe pretese

Esempio perfetto di pop corn movie, “Jumanji: The Next Level” non ha altre pretese che quello dell’intrattenimento puro, condito dai soliti buoni sentimenti e dalle agrodolci riflessioni di DeVito sulla vecchiaia che incombe. Una pellicola per famiglie, adatta al periodo natalizio, da consigliare a chi vuole passare due ore senza pensieri, ed è prevedibile che venga messo presto in cantiere anche un terzo capitolo (un consiglio: non perdete i titoli di coda).

Daniele Battistoni