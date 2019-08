Titolo originale: 17 bridges

Regia: Brian Kirk

Cast: Chadwick Boseman, Taylor Kitsch, Gary Carr, J.K. Simmons, Shayna Ryan, Sienna Miller, Keith David, Stephan James, Jamie Neumann, Victoria Cartagena, Louis Cancelmi, Toby Hemingway, Jared Ward, Dale Pavinski, Annie Pisapia, Jamaal Burcher, Dominic Costa

Genere: drammatico, thriller

Durata: n/d

Produzione: USA, 2019

Distribuzione: Universal Pictures, Lucky Red

Data di uscita: 12 settembre 2019

Brian Kirk, regista di numerosi episodi televisivi di svariate serie di successo come "Il Trono di Spade" (2011-2019), "Dexter" (2006-2013) e "I Tudors" (2007-2010), stavolta si cimenta in un thriller poliziesco dai toni molto cupi.

21 Bridges: in una trappola senza via di fuga

La trama prende piede a Manhattan nella città che non dorme mai: New York City. Una coppia di rapinatori in uno dei loro tanti efferati crimini compie una strage di poliziotti, ben otto agenti vengono uccisi. Come nei più classici thriller polizieschi e noir, toccherà a un detective caduto in disgrazia il compito di catturare i due criminali. La situazione si fa sempre più drammatica e l'investigatore è costretto a chiedere la chiusura dei 21 ponti che collegano Manhattan al resto di New York City.

Preda e predatore si trovano in uno spazio all'apparenza gigantesco ma stretto come non mai. Il detective oltre alla caccia con i killer, si troverà a sua volta braccato da una cospirazione recentemente scoperta da lui stesso.

21 Bridges: il cast

Chadwick Boseman, famoso presso il grande pubblico per il suo ruolo di Pantera Nera nel Marvel Cinematic Universe, interpreta il detective protagonista alle prese con il difficile caso dei due rapinatori assassini. Tra gli altri membri del cast troviamo Taylor Kitsch ("Le belve", 2012; "Lone Survivor", 2013), il Premio Oscar J.K. Simmons ("Spider-Man 2", 2004; "Whiplash", 2013), Keith David ("Superhero - Il più dotato fra i supereroi", 2008; "Requiem for a Dream", 2000) e Sienna Miller ("Casanova", 2005; "La legge della notte", 2016).