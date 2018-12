(Box office Italia: incassi 20 – 23 Dicembre 2018) Esordio vincente al box office italiano per “Il ritorno di Mary Poppins” che ripropone un classico personaggio della Disney. Seconda posizione per l’italiano “Amici come prima“, seguito da “Bohemian Rhapsody“, ben saldo sul terzo gradino del podio.

Box office Italia: una tata vincente sul podio

La tata più amata di sempre ha destato la curiosità del pubblico italiano, che ha premiato “Il ritorno di Mary Poppins” con un’ottima prima posizione e 2.674.952 euro incassati dal 20 dicembre, giorno d’uscita.

Funziona come sempre la coppia Boldi – De Sica che si riunisce dopo tanto tempo in “Amici come prima”, commedia targata Medusa, che apre in seconda posizione con 1.531.975 euro racimolati dal 19 dicembre per un totale di 1.719.240 euro.

Perde lo scettro, ma rimane sul terzo gradino del podio, con 1.384.271 euro e un totale di 17.365.815 euro, il riuscitissimo “Bohemian Rhapsody”, che con molta probabilità conquisterà il primato del film con l’incasso maggiore dell’anno, rubandolo a “Avengers: Infinity War“. In questa classifica il biopic ha inoltre ottenuto il miglior risultato per copia.

Box office Italia: posizioni centrali capitanate da “Bumblebee”

“Bumblebee“, primo spin-off della saga dei “Transformers” con il simpatico Autobot B-127, ha debuttato in quarta posizione con 854.239 euro, rubando il posto a “Un piccolo favore“, quinto con 435.610 euro e un totale di 1.383.151 euro.

Una posizione in meno rispetto alla precedente classifica anche per “Il testimone invisibile“, che ha ottenuto in sesta posizione 416.153 euro per un totale di 1.213.032 euro, mentre “Macchine mortali“, precipita dal terzo al settimo posto con 378.857 euro e 1.325.130 euro complessivi.

“Ben Is Back” in nona posizione

Ruzzolone per “Il Grinch” che come previsto, con le nuove uscite, passa dalla seconda posizione all’ottava con 359.021 euro e un totale di 5.016.398 euro, guadagnati in quattro settimane.

“Ben Is Back“, interpretato da una splendida Julia Roberts, deve accontentarsi di una nona posizione con 350.987 euro, lasciando come ultimo film della top ten l’altra new entry “Old Man & the Gun“, che, nonostante un meraviglioso Robert Redford, ha aperto con 256.381 euro.

24/12/2018