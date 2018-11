Regia: Christian De Sica

Cast: Massimo Boldi, Christian De Sica, Maurizio Casagrande, Lunetta Savino, Regina Orioli

Genere: commedia, colore

Durata: n/d

Produzione: Italia, 2018

Distribuzione: Medusa

Data di uscita: 13 dicembre 2018

Il duo comico, composto da Massimo Boldi e Christian De Sica, è protagonista di "Amici come prima" un film natalizio, diretto proprio da De Sica. Nel cast figurano anche i nomi di Lunetta Savino e Maurizio Casagrande. La pellicola è distribuita dalla Medusa Film.

Amici come prima: la storia di un amicizia senza tempo

Christian De Sica e Massimo Boldi vestono i panni di due amici che per riavvicinarsi l'uno all'altro dovranno mettere in scena una serie di stratagemmi. De Sica sarà costretto a fingersi donna, non solo per ritrovare l'amico, ma anche per evitare che la figlia (Regina Orioli) venda tutto il patrimonio di famiglia. A tal scopo si trasformerà in una badante pronta a dispensare consigli che possano giovargli.

Amici come prima: il ritorno del duo comico Massimo Boldi e Christian De Sica

"Amici come prima" riporta sul grande schermo la storica coppia comica Boldi-De Sica dopo 13 anni di separazione artistica. I due attori sono stati per anni i re della popolare commedia italiana natalizia, un genere che prende ironicamente il nome di Cinepanettone. Tra i film di maggiore successo del duo comico ricordiamo, tra i più celebri: "Vacanze di Natale '90" diretto dal regista Enrico Oldoini nel 1990, e la pellicola in costume dal titolo "S.P.Q.R. - 2000 e ½ anni fa", sotto la giuda di Carlo Vanzina.

Fra i tanti registi che hanno diretto la coppia, spicca il nome di Neri Parenti, che più di tutti ha investito sulla loro comicità; basti pensare a titoli come: "Paparazzi" del 1998, "Body Guards - Guardie del corpo" del 2000, "Natale sul Nilo" del 2002 e "Natale in India" del 2003.