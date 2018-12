Macchine Mortali - Recensione: il film steampunk di cui tutti sentivamo il bisogno

Ah, lo Steampunk: un mondo meraviglioso, dalle infinite risorse, che non è mai riuscito davvero a decollare sul grande schermo. Ne abbiamo visto qualche accenno nelle opere di Miyazaki e in film come "Hellboy" (2004), "Stardust" (2007) e "Franklyn" (2008); un paio di pellicole hanno tentato di proporlo come ambientazione, ad esempio "Sky Captain and the World of Tomorrow" (2004) e il più recente "Miss Peregrine" (2016), ma solo con "Mad Max: Fury Road" si era ottenuto un mondo steampunk a 360° gradi.

"Macchine Mortali" ha puntato ad ottenere di più: più dettaglio, più ricerca, più varietà. In una parola, più steampunk.

"Macchine Mortali" potrà dunque avere tanti difetti, ma di certo l'ambientazione non è tra questi: scenografie, costumi, il design dei mezzi di trasporto, armi e oggetti vari, tutto è un assoluto piacere per gli occhi. Tralasciando gli effetti speciali che, realizzati dalla Weta Digital, non possono che essere grandiosi e stupefacenti, è proprio a livello di design che il film è eccezionale e caratteristico: non a caso la prima mezz'ora, in cui si viene a conoscenza del mondo in cui si muoverà la storia, è la parte migliore del film.

Macchine Mortali: un futuro distopico, ma ironico

Le grandi città mobili che si aggirano su enormi cingoli per le desolate lande europee sono una delle cose più belle che si sia vista sul grande schermo negli ultimi anni, e l'esordiente regista Christian Rivers dà il meglio di sè nelle inquadrature e movimenti di camera dedicati a mostrarle. Per fare spazio alla trama del film si è purtroppo scelto di non realizzare un tour completo della splendida (ed enorme) città di Londra, ma per questo confidiamo negli extra dei dvd.

È affascinante seguire una storia in cui il nostro presente è il loro passato, e non in maniera vagamente sottintesa, ma dichiarata. Le migliori chicche del film sono infatti i riferimenti alla nostra attuale cultura, di cui ciò che più tutti bramano e ricordano è la capacità distruttiva delle armi. Sicuramente un argomento su cui riflettere, anche se il film non vuole affatto insistere su tematiche politico-sociali e preferisce concentrarsi più sul lato fantastico dell'intera vicenda; una scelta, questa, che può piacere o meno, ma che lo aiuta sicuramente a mantenere una coerenza.

Macchine Mortali: due facce della stessa medaglia

La pellicola scritta e prodotta da Peter Jackson ha sfortunatamente un grosso difetto: il suo impatto cambia drasticamente a seconda della predisposizione dello spettatore. Colui che si siede al cinema in cerca di una trama intricata e intelligente o di un film fantasy che non ricordi in alcun modo altre pellicole del genere, farebbe meglio a cambiare sala; non si può pretendere da una sceneggiatura tratta da un libro per ragazzi che sia di alto livello artistico, con profondi richiami politici e sociologici, così come non si può pensare che capostitipiti del fantasy quali "Il Signore degli Anelli", "Star Wars", o del futuro distopico, come "Hunger Games", non abbiano influenzato tutto ciò che è stato fatto dopo di loro. E sono anche scontati, in un film in cui città mobili su cingoli enormi si aggirano a caccia di prede, i richiami a "Mad Max: Fury Road", senza che questo renda necessariamente "Macchine Mortali" una 'scopiazzatura' delle altre pellicole.

Se invece ci si siede desiderosi di farsi coinvolgere, di scoprire un nuovo mondo, di vivere una bella avventura fantasy sul grande schermo (che non abbondano, bisogna dirlo), se, insomma, ci si pone con positività, e non sempre pronti alla critica e a vedere il plagio in ogni inquadratura, allora le due ore di "Macchine Mortali" volano, ti catturano e ti trasportano lontano dai problemi di tutti i giorni.

Macchine Mortali: l'ennesimo film incompreso?

La critica ha deciso di stroncarlo, forse perchè il nome "Peter Jackson" è ormai legato ad aspettative talmente grandi che è impossibile soddisfarle. E così "Macchine Mortali" rischia di fare la fine di "Warcraft", un capolavoro nel suo genere che si è scoperto un flop senza motivazioni valide, mentre il settimo episodio di Star Wars (e già la parola 'settimo' dovrebbe far riflettere), un reale plagio spudorato del precedente episodio 4, è stato acclamato come 'il grande ritorno'. Forse allora il pubblico non è pronto per nuove storie, forse tutto quello che vuole è rivedere sempre gli stessi personaggi che vivono nuove avventure, forse staccarsi dalle grandi saghe che ci hanno fatto sognare da bambini e da ragazzi è diventato troppo difficile.

"Macchine Mortali" riesce comunque, nella sua trama non eccezionale, nella sua sceneggiatura a volte scontata, nelle sue ambientazioni mozzafiato, a portare qualcosa di nuovo sullo schermo (e no, il fatto che ci siano dei mezzi volanti che sparano contro una massiccia città armata non deve necessariamente far gridare al plagio di Star Wars); riesce a far provare empatia per una creatura mezza ghoul e mezza robot, e se non è coinvolgimento questo, allora c'è davvero da chiedersi cosa lo sia.

Valeria Brunori