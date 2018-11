Titolo originale: A Simple Favor

Regia: Paul Feig

Cast: Blake Lively, Anna Kendrick, Eric Johnson, Jean Smart, Sarah Baker, Gia Sandhu, Henry Golding, Kelly McCormack, Cyndy Day, Melody Johnson, Ian Ho, Joshua Satine, Glenda Braganza, Andrew Rannells, Aparna Nancherla, Jiah Mavji, Ava LaFramboise, Henry Golding (I), Dustin Milligan, Danielle Bourgon, Lila Yee, Zach Smadu, Andrew Moodie, Sugenja Sri, Rupert Friend, Patti Harrison, Jason Oliveira, Noorin Gulamgaus, Katherine Cullen, Bashir Salahuddin, Howard Hoover, Ronnie Rowe, Melissa O'Neil, Linda Cardellini, Paul Jurewicz, Roger Dunn, Corinne Conley

Genere Thriller, colore

Durata: 117 minuti

Produzione: Usa, 2018

Distribuzione: 01 Distribution

Data di uscita: 13 dicembre 2018

"Un piccolo favore"è thriller che si inspira all'omonimo romanzo "A Simple Favor" di Darcey Bell, la storia è stata adattata per il grande schermo da Jessica Sharzer e diretta da Paul Feig, noto soprattutto al grande pubblico per film come "Le amiche della sposa" e il reboot al femminile di Ghostbusters.

Un piccolo favore: un thriller sui segreti e su come vengono rivelati

"Un piccolo favore" segue le vicende di Stephanie (Anna Kendrick)una mamma vlogger, vedova e sempre impegnata, che si ritrova un giorno a dover indagare per scoprire la verità che si nasconde dietro la scomparsa della sua migliore amica, Emily (Blake Lively) una donna super glamour che spicca per l'alone di seduzione che si trascina dietro ovunque vada. Stephanie è affiancata nelle indagini dal marito di Emily, Sean (Henry Golding), in questa ricerca che si rivela ricca di colpi di scena, tradimenti, segreti e rivelazioni, amori, omicidi e vendette.

Un piccolo favore: il regista Paul Feig

"Un piccolo favore"è scritto e diretto da Paul Feig il regista di molte commedie cult, oltre alle già citate "Le amiche della Sposa" e "Ghostbusters" nella versione femminile del 2016, ricordiamo anche altri suoi importanti lavori tra cui "Spy" del 2015 con protagonista Melissa McCarthy, ma anche "Corpi da reato" del 2013 una commedia in cui figura ancora il nome della McCarthy questa volta in coppia con la bella Sandra Bullock .

Paul Feig è inoltre noto nel mondo dello spettacolo anche come produttore e sceneggiatore televisivo, fra i suoi lavori principali in questo settore ricordiamo la serie "Nurse Jackie - Terapia d'urto", andata in onda dal 2009 al 2010.