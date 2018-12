Il ritorno di Mary Poppins – Recensione: il ritorno sugli schermi della tata più amata di sempre

Ci sono voluti più di cinquant’anni affinché in casa Disney si trovasse il coraggio di realizzare il sequel di una delle pellicole più amate di sempre, quella che ha consegnato alla storia le interpretazioni dei suoi protagonisti, in primis Julie Andrews, difficile veramente da sostituire nell’immaginario collettivo, che la vede in ogni dove la TATA per eccellenza.

Eppure, nonostante i rischi legati al progetto, quello che arriva sul grande schermo è un film ben confezionato, gradevole, divertente ed emozionante, che potrà affascinare grandi e piccini.

Drammaturgicamente "Il ritorno di Mary Poppins" è si un sequel, Michael e Jane sono cresciuti, in casa ci sono altri bimbi cui badare, ma il percorso narrativo segue la scaletta del film originario, così abbiamo l’arrivo di Mary in un momento cruciale, un personaggio femminile impegnato in lotte sociali, mentre l’uomo di casa stavolta si ritrova a combattere situazioni che lo sovrastano. Non manca il parente un po’ tocco della tata che farà tanto divertire i bambini, interpretato da una superlativa Meryl Streep, ed un tuffo in un mondo animato irresistibile.

Il ritorno di Mary Poppins: Emily Blunt è la nuova Mary Poppins

A vestire i panni di Mary Poppins c’è stavolta Emily Blunt, deliziosa nel riproporre l’amato personaggio, senza mai scimmiottarlo: sostituire la Andrews è un’impresa titanica, che “La ragazza del treno” riesce a portare a termine con successo rimanendo fedele al personaggio nella sua essenza emotiva e visiva, contaminandolo però con qualcosa di personale, che rende la sua un’interpretazione eccellente.

Lin-Manuel Miranda è invece Jack, che assieme ai suoi colleghi è impegnato nel dare luce ai lampioni di Londra, e sarà protagonista di una scena di danza e musica collettiva che riporterà alla memoria la famosa sequenza degli spazzacamin sui tutti di Londra. Per quanto Jack sia simpatico, il Bert di Van Dyck, presente nel film con uno splendido cameo, è insuperabile. Incantevole Emily Mortimer nei panni di Jane, l’attrice britannica dona al personaggio un mix di tenerezza, dolcezza e determinazione, mentre è Benjamin John Whishaw a vestire i panni del distratto e sofferente Michael.

Nel cast anche un cattivissimo Colin Firth e un'impagabile Angela Lansbury, in una parte che sarebbe potuta essere a ragione della Andrews, che però ha preferito non comparire, per lasciare alla Blunt di essere l’unica tata di “Il ritorno di Mary Poppins”.

Il ritorno di Mary Poppins: un sequel ben fatto e godibile

Non è possibile sostituire nel cuore dello spettatore un film iconico come “Mary Poppins”, che ha deliziato generazioni di platee cinematografiche e appassionati dell’home video. La Andrews e Van Dyck sono inimitabili, ciò che si respira in questa prima trasposizione di uno dei racconti della Travers è unico e raro, ma questo non sminuisce il valore de “Il ritorno di Mary Poppins”.

Questa nuova storia trova un suo valore, svincolata da paragoni impossibili, ed è capace di trasportare lo spettatore in un mondo incantato in cui è chiara la differenza tra buoni e cattivi, l’importanza della famiglia, del seguire le regole, e del gioco, che deve sempre accompagnarci, in ogni fase della vita. La famiglia Banks attraversa un periodo difficile, il film è ambientato nel 1930, durante la Grande Depressione, eppure, con Mary e tanta buona volontà, a Viale dei Ciliegi 17 tornerà il sereno.

Maria Grazia Bosu