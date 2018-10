The Old Man & The Gun (2018)

Regia: David Lowery

Cast: Robert Redford, Elisabeth Moss, Casey Affleck, Danny Glover, Sissy Spacek, Keith Carradine, Tika

Sumpter, Tom Waits

Genere: Commedia, colore

Durata: 93 minuti

Produzione: USA, 2018

Distribuzione: Bim Distribuzione

Data di uscita: 20 dicembre 2018

Robert Redford decide di terminare una pluridecennale e proficua parabola attoriale con la commedia “The Old Man & the Gun”, ultima fatica cinematografica di David Lowery, di ritorno dietro la macchina da presa a un anno da “A Ghost Story – Storia di un fantasma”. L’attore premio Oscar torna nelle vesti di Forrest Tucker, rapinatore seriale di banche – una vita, quella dell’uomo, spesa quasi nella sua intera totalità in fuga o in carcere. Lo spunto da cui muove la pellicola è un articolo del New Yorker di David Grann: Tucker, a 78 anni, fu catturato per l’ultima volta, dopo un inseguimento al cardiopalma. Condannato a 13 anni per il reato, si spense solo pochi anni dopo, nel 1986.

The Old Man & The Gun: un gentiluomo che spara a salve

Una pistola che non spara mai, quella di Forrest Tucker. L’uomo, ladro gentiluomo dalla carriera pluridecennale, è personaggio carismatico e sfumato: lontano dalla rappresentazione stereotipata del criminale subdolo e violento, Redford dipinge un individuo affabile, dai modi cortesi e fine intelletto. A bilanciare l’assolo attoriale di Tucker, accorre Casey Affleck nei panni di John Hunt, detective ossessionato dalla figura del malvivente. I due intrecciano inconsciamente un legame compensativo, fatto di taciti accordi: Tucker necessita di Hunt come sprone per nuovi colpi, l’altro necessità del ladro per uscire dalla monotonia avvilente della propria vita.

C’è spazio anche per il tenero: di poco da ritorno da una rapina andata a segno, Tucker incontra Jewel (Sissy Spacek), bloccata in strada per un problema alla macchina. L’incontro dei due – sin da subito affascinati l’una dall’altro –, il pranzo che poi divideranno, diventerà il pretesto narrativo per il racconto-fiume dell’uomo sulle proprie gesta, individuo ormai a metà strada tra il reale, il fattivo e la leggenda, il mito della tradizione orale.