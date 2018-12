Bumblebee – Recensione: il regista Travis Knight dirige il primo spin-off della saga dei Transformers con il simpatico Autobot B-127

Nell’assolata California degli anni ‘80 di “Mork and Mindy”, approda uno degli Autobot, in guerra con i Decepticon sul pianeta Cybertron. É mandato dal suo capo Optimus Prime per salvare il mondo. Le cose non andranno benissimo all’inizio perché sarà scovato dai suoi nemici e “accolto” malamente da un plotone di marines guidati da John Cena. Eppure, il nostro eroe troverà una grande amica nella giovane Charlie (Hailee Steinfeld), che lo adotterà dopo averlo visto camuffato da vecchio maggiolino scalcagnato.

Bumblebee: un nuovo capitolo che porta una ventata d’aria fresca dopo il flop de “L’ultimo cavaliere”

Non era facile continuare il successo della saga “Transformers” diretta da Michael Bay. L’azione portata agli eccessi degli ultimi film aveva fatto perdere ai robot, che nascondono un cuore sotto l’acciaio, il loro carisma. Riesce invece nell'impresa il regista Travis Knight, che punta tutto sull’empatia di un buffo maggiolino arrugginito per un’adolescente alla ricerca di se stessa. "Bumblebee" inizia con scontri tra titani d’acciaio per poi approdare a una narrazione molto diversa.

L’incontro tra Charlie e l’Autobot che lei chiama Bumblebee ricorda molto quello tra ET e il bimbo che lo accoglie. Solo la nerd che ha perso il padre ed è un maschiaccio riesce a comunicare con la macchina che ha perso la voce dopo un combattimento all’ultimo sangue. L’azione non manca in questa pellicola, ma c’è anche spazio per i sentimenti tra uomo e 'automa'. Il gioco riesce bene grazie alla bravura della protagonista, di cui sentiremo parlare in futuro sicuramente. “Bumblebee” coniuga perfettamente due anime molto diverse tra loro. Piacerà ai fan dei Transformers ma anche agli adolescenti e, perché no, anche alle loro famiglie.

Il regista non a caso fa diventare l’autobot, una Volkswagen, una vettura molto differente dalle potenti Chevrolet Camaro dei capitali precedenti. La ricostruzione degli anni ’80 assolutamente perfetta è la ciliegina sulla torta. La colonna sonora è un omaggio ben riuscito all’epoca dei Duran Duran & compagnia e racconta alla perfezione i primi turbamenti adolescenziali di Charlie e del suo giovane amico di colore.

“Bumblebee” di Knight non fa rimpiangere in alcun modo i cinque film precedenti ipercinetici diretti da Michael Bay e riesce a fornire alle gigantesche creature d’acciaio una dimensione quasi umana. Un film perfetto durante le festività natalizie.

Ivana Faranda