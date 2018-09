Box Office Italia: “Mamma mia – Ci risiamo!” vince il weekend

Box Office Italia (dal 7 al 9 settembre): “Mamma mia – Ci risiamo!” l’atteso sequel del musical campione di incassi “Mamma mia“, diretto da Ol Parker: si aggiudica il primo posto della classifica dei film più visti al cinema in Italia. Segue in seconda posizione “Hotel Transylvania 3 – Una vacanza mostruosa“, terzo posto, invece, per “Mission: Impossible – Fallout” con Tom Cruise.

Box Office Italia: “Mamma mia – Ci risiamo!” conquista la vetta della classifica nella sua settimana di debutto al cinema.

“Mamma mia – Ci risiamo!” del regista Ol Parker, il sequel del celeberrimo musical “Mamma mia” con Meryl Streep dopo 10 anni di attesa è il film più visto in nei cinema italiani nel weekend appena concluso.

La magica isola greca di Kalokairi e le musiche degli ABBA, la fanno anche questa volta da padroni e il risultato è sicuramente molto positivo per quanto riguarda gli incassi. Il musical è uscito al cinema giovedì 6 settembre ma ha già guadagnato 1.350.972 euro.

Segue in seconda posizione “Hotel Transylvania 3 – Una vacanza mostruosa” , il film di animazione di Genndy Tartakovsky che dopo due settimane di dominio assoluto scala di un posto nella classifica del Box Office Italia, ma continua ad ottenere ottimi risultati. Il parziale incassato solo nel fine settimana appena concluso è di 1.035.886 euro, che lo portano a totale che ammonta a 10.516.547 euro.

Perde invece, una posizione in classifica rispetto alla settimana scorsa, il film d’azione con protagonista Tom Cruise “Mission: Impossible – Fallout” si piazza al terzo posto. Chiude questo estivo weekend di settembre con un parziale pari a 924.596 euro, che lo portano così a un guadagno totale che ammonta a 3.888.140 euro.

Ottiene invece, una buona quarta posizione la commedia drammatica “Resta con Me” diretta da Baltasar Kormákur. 96 minuti di romanticismo e tensione hanno tenuto gli spettatori incollati alle poltroncine delle sale portando questa pellicola a un guadagno parziale 587.318 euro, per un totale complessivo dalla sua uscita al cinema che è pari a 2.408.065 di euro.

Box Office Italia: dalla quinta alla decima posizione della classifica

“Slender Man” l’horror diretto dal regista Sylvain White, è il quinto film più visto al cinema dal 7 al 9 settembre in Italia. La pellicola al suo debutto nelle sale chiude il weekend con un incasso pari a 582.357 euro.

In sesta posizione troviamo un altra new entry, “Teen Titans Go! Il Film” dei registi Aaron Horvath, Peter Rida Michail. La pellicola d’animazione distribuita dalla Warner Bros Italia, chiude questa settimana con un incasso di 322.971 euro.

Settimo posto per Christopher Robin e il suo amichetto Winnie The Pooh, il film “Ritorno al Bosco dei 100 Acri” chiude il weekend con un parziale di 276.742 euro, per un totale complessivo che ammonta a 1.212.971 di euro.

Dopo un inizio scoppiettante, “Come ti divento bella” finisce in ottava posizione del Box Office italiano del weekend appena concluso. La commedia della coppia di registi Abby Kohn e Marc Silverstein con protagonista Amy Schumer, ha chiuso la settimana con un parziale di guadagno pari a 197.164 euro, che la portano ad un totale di 2.111.352 euro incassati dal suo debutto in sala.

Chiudono la classifica, rispettivamente in nona e decima posizione i film “Ride” di Jacopo Rondinelli e “Revenge” della regista Coralie Fargeat, entrambi i film sono al primo loro weekend nelle sale cinematografiche italiane.

“Ride” una pellicola drammatica con Chiara Martegiani e Stefano Dionisi chiude il suo primo weekend con un incasso di 172.351 euro. Invece, l’action – movie al femminile dal titolo “Revenge” con protagonista l’attrice Matilda Anna Ingrid Lutz, ha ottenuto chiuso la sua prima settimana al cinema con un incasso pari a 135.224 di euro.

Chiara Broglietti

10/09/2018