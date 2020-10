Box Office Italia: “Il giorno sbagliato” ancora al primo posto

(Box office Italia – Week end 1 – 4 ottobre 2020) In testa al botteghino italiano troviamo ancora “Unhinged – Il giorno sbagliato” con Russell Crowe, seguito dal nuovo film “Lacci” di Daniele Lucchetti che debutta al secondo posto, e “Tenet” che rimane stabile al terzo posto.

Box Office Italia: in testa il film d’apertura di Venezia 2020

“Unhinged – Il giorno sbagliato” di Derrick Borte, con Russell Crowe, conserva la prima posizione e aggiunge un incasso di 344.175 euro al precedente bottino per arrivare a un totale di 874.711 euro.

Una nuova uscita del 30 settembre 2020: “Lacci”, di Daniele Lucchetti, film d’apertura della 77ª Mostra del Cinema di Venezia, detiene il secondo posto con 300.672. Con un cast di grandi nomi che comprende Alba Rohrwacher, Luigi Lo Cascio, Silvio Orlando, Laura Morante e Giovanna Mezzogiorno, la pellicola arriva, a 5 giorni dalla sua uscita, a un incasso complessivo di 327.641 euro.

“Tenet”, di Christopher Nolan, in testa da più di un mese al Box Office statunitense, rimane stabile al terzo posto con 265.149 euro, arrivando così a un complessivo di 6.408.307 euro.

“Padrenostro” di Claudio Noce, nei cinema dal 24 settembre 2020, che ha fatto vincere la Coppa Volpi a Pierfrancesco Favino alla 77ª Mostra del Cinema di Venezia, perde due posizioni ed è quarto con 249.440 euro, raggiungendo così la somma totale di 715.342 euro.

Una posizione in meno per la commedia romantica e fantastica “Endless” di Scott Speer che al quinto posto realizza 164.666 euro e un totale di 543.598 euro.

Vecchie e nuove uscite nella top ten

Sesta posizione per l’esordiente “Burraco Fatale” di Giuliana Gamba, pellicola al femminile con Claudia Gerini, Caterina Guzzanti, Paola Minaccioni e Angela Finocchiaro, che registra un incasso di 149.023 euro.

Passa dal quinto al settimo posto “Waiting for the Barbarians”, diretto da Ciro Guerra e con un cast stellare composto da Mark Ryance, Johnny Depp e Robert Pattinson, più volte posticipato a causa dell’emergenza Coronavirus (99.992 euro per un totale di 379.571 euro).

Ottava posizione il Disney Pixar “Onward – Oltre la magia” di Dan Scanlon che aggiunge 69.806 euro per raggiungere il bottino complessivo di 1.058.984 euro.

Nono e decimo posto

Altro film d’animazione per la nona posizione occupata da “Mister Link” di Chris Butler, realizzato in stop-motion, vincitore del Golden Globe come Miglior film d’animazione 2020, che registra un incasso di 65.518 euro e 236.952 euro totali.

Passa dalla sesta alla decima posizione l’acclamato “Miss Marx”, apprezzato da pubblico e critica alla 77ª Mostra del Cinema di Venezia. Diretto della regista Susanna Nicchiarelli è una rivisitazione della figura di Eleanor Marx, figlia di Karl Marx. Il film ha incassato nell’ultimo week end 63.314 euro per raggiungere la cifra totale di 359.741 euro.

Giorgia Terranova

05/10/2020