Regia: Giuliana Gamba

Cast: Claudia Gerini, Angela Finocchiaro, Paola Minaccioni, Caterina Guzzanti, Mohamed Zouaoui, Loretta Goggi, Michela Quattrociocche, Antonello Fassari, Pino Quartullo

Genere: Commedia, colore

Durata: 90 minuti

Produzione: Italia, 2019

Distribuzione: Fenix Entertainment

Data di uscita: 1 ottobre 2020

"Burraco Fatale" è un film diretto da Giuliana Gamba, distribuita nelle sale da Fenix Entertainment.

Burraco fatale: un film sulle seconde possibilità



Irma (Claudia Gerini), Eugenia (Angela Finocchiaro), Miranda (Caterina Guzzanti) e Rina (Paola Minaccioni): il complesso e meraviglioso universo femminile racchiuso in quattro figure, tutte interpretate da attrici di spicco nel panorama del cinema italiano.

Quattro donne di mezz'età profondamente diverse fra loro, ma accomunate da una lunga e indissolubile amicizia e dalla passione per il burraco. Grazie alle quotidiane e irrinunciabili partite a carte, le donne evadono dalle loro inappagate vite di coppia.

Con la decisione di partecipare a un torneo nazionale di burraco, le quattro amiche sconvolgono la loro routine e si ritrovano a giocare a carte scoperte: riscoprono la loro intimità, le loro mancanze, il loro naturale bisogno di un affetto sincero, e si battono per avere una rivincita. D’altra parte, la vita è proprio come una partita di carte e va vissuta fino in fondo: il finale non è mai scontato e può riservare incredibili sorprese.

Burraco fatale, un film al femminile: il cast e la regia

Il cast è quasi tutto al femminile: interpretano le protagoniste Claudia Gerini, Angela Finocchiaro, Paola Minaccioni e Caterina Guzzanti, figure di notevole rilievo del cinema italiano e tutte espressione di una bellezza non artefatta e di una femminilità autentica e spontanea. Accanto a loro, la poliedrica Loretta Goggi, altra celebre icona dell’universo femminile italiano.

Beato fra le donne, merita una menzione Mohamed Zouaoui, che veste i panni di Kalid. Nato a Mahdia, in Tunisia, è stato una promessa del calcio tunisino, giocando nelle varie categorie giovanili fino all'età di vent’anni. Successivamente, ha lavorato come fotografo e, dopo ancora, come capo animatore in strutture turistiche nel sud e nel nord Italia. Infine, approda al mondo della televisione, lavorando come attore in diverse miniserie TV, e, dal 2008, nel cinema.

Non è forse un caso se il mondo femminile sia così ben rappresentato: è una donna anche l’autrice della sceneggiatura nonché regista, Giuliana Gamba. Nata a Urbino e laureata in Lettere presso l'Università degli Studi di Firenze, Giuliana Gamba ha esordito come regista nel 1986 con il film “Profumo”. Successivamente, ha lavorato a lungo per la RAI, creando numerosi film e documentari. È uno dei trenta membri della Fondazione “Cinema nel presente”, insieme, tra gli altri, a Ettore Scola e Mario Monicelli.