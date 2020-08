Regia: Susanna Nicchiarelli

Cast: Romola Garai, Felicity Montagu, Oliver Chris, Patrick Kennedy, Emma Cunniffe, Karina Fernandez, David Kirk Traylor, Katie McGovern, Marco Quaglia, George Arrendell

Genere: Drammatico, colore

Durata: 107 minuti

Produzione: Italia, 2020

Distribuzione: 01 Distribution

Data di uscita: 17 settembre 2020

"Miss Marx” è un film diretto da Susanna Nicchiarelli, presentato in Concorso alla selezione ufficiale della 77. Mostra Internazionale d'Arte Cinematografica.

Miss Marx: la trama

Eleanor Marx è la figlia minore di Karl Marx. É una delle prime donne a unire in un connubio perfetto il femminismo e il socialismo. Brillante, colta, libera e appassionata, incontra nel 1883 Edward Avelling, con cui avrà per tutta la vita una travagliata relazione. L’uomo è sposato e quando rimane vedovo si unisce in seconde nozze con un’attrice. Alla scoperta di ciò, Eleanor si suicida a soli 43 anni ingoiando del veleno. Tutto il film gioca sul contrasto tra il privato tormentato della protagonista e la vita assolutamente rivoluzionaria per una donna di quell’epoca.

Note di Regia

"Con la sua apparente incongruenza tra dimensione pubblica e privata – racconta la regista Susanna Nicchiarelli – la storia di Eleanor Marx apre un abisso sulla complessità dell'animo umano, sulla fragilità delle illusioni e sulla tossicità di certe relazioni sentimentali. Raccontare la vita di Eleanor vuol dire parlare di temi talmente moderni da essere ancora oggi, oltre un secolo dopo, rivoluzionari. In un momento in cui la questione dell'emancipazione è più che mai centrale, la vicenda di Eleanor ne delinea tutte le difficoltà e le contraddizioni: contraddizioni, credo, più che mai attuali per cercare di "afferrare" alcuni tratti dell'epoca che stiamo vivendo».

La regista

Susanna Nicchiarelli ha esordito nel 2009 con il cinema di finzione dopo aver diretto diversi cortometraggi e documentari. Il suo primo lavoro “Cosmonauta” ha vinto il premio Controcampo alla Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica di Venezia. Ha realizzato nel 2013 “La scoperta dell’Alba” e nel 2017 “Nico, 1998” insignito a Venezia come Miglior Film della sezione Orizzonti.