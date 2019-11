Regia: Scott Speer

Cast: Alexandra Shipp, Nicholas Hamilton, DeRon Horton, Famke Janssen, Ian Tracey, Patrick Gilmore, Catherine Lough Haggquist, Aaron Pearl, Zoë Belkin, Eddie Ramos, BJ Harrison, Barbara Meier, Alexa Barajas

Genere: Commedia sentimentale, drammatico, colore

Durata: n/d

Produzione: USA, 2020

Distribuzione: n/d

Data di uscita: 9 aprile 2020

"Endless" è una classica storia d'amore fantasy in bilico tra rimpianto e senso di colpa, che cerca di dare una sua visione all'eterno dilemma di ciò che separa il mondo terreno, abitato dai vivi, dall'aldilà, il regno dei morti.

Endless: l'amore sospeso

"Endless", diretto dal regista Scott Speer, è la storia di Chris (Nicholas Hamilton) e Riley (Alexandra Shipp), due giovani ragazzi profondamente innamorati l'uno dell'altra.

Quando Chris muore a causa di un tragico incidente, Riley viene travolta da terribili sensi di colpa, sentendosi lei stessa responsabile dell'accaduto. Il ragazzo, però, non è realmente morto, bensì è rimasto bloccato in un limbo e riesce incredibilmente a connettersi con la sua amata nonostante le tragiche circostanze. La loro surreale e sconfinata storia d'amore tuttavia permetterà ai due ragazzi di apprendere l'amara verità per la quale alcune cose vanno necessariamente lasciate alle spalle.

Endless: cast e produzione

Scott Speer ha iniziato la sua carriera come regista pubblicitario e di videoclip musicali, esordendo sul grande schermo con la modesta pellicola "Step Up 4 Revolution 3D" (2012), terzo sequel dell'omonima e famosissima serie sul ballo.

Nel 2018 ha diretto ben due film: il dramma sentimentale "Il sole a mezzanotte - Midnight Sun" con Bella Thorne e Patrick Schwarzenegger (figlio del famoso attore ed ex governatore della California Arnold Schwarzenegger) e il thriller fantascientifico "Sei ancora qui - I still see you", in cui Bella Thorne è stavolta affiancata da Dermot Mulroney. "Sei ancora qui" in particolare è una storia simile a "Endless", in quanto tratta di una ragazza che riceve una missione da un fantasma.