Box Office Italia: “It – capitolo 2” mantiene il primo posto

(Box office Italia: incassi 12 – 15 settembre) “It – Capitolo 2” mantiene il podio, seguito sempre da “Il re leone” di Jon Favreau. Debutta al terzo posto “Tutta un’altra vita” con Enrico Brignano.

Pennywise mantiene il primo posto del box office Italia

Il Re Leone

L’horror di Andy Muschietti mantiene, anche in Italia, il podio del box office.”It – Capitolo 2″ convince e il terrificante clown Pennywise porta a casa 1.447.354 euro, raggiungendo un totale di 8.037.318 euro in due settimane.

“Il re leone” di Jon Favreau si mantiene stabile in seconda posizione. Guadagna, nel suo quarto weekend nelle sale italiane, 1.275.086 euro e raggiunge così un totale record di 35.295.624 euro, distruggendo la concorrenza.

In terza posizione debutta la commedia con Enrico Brignano e Ilaria Spada “Tutta un’altra vita”. Il film di Alessandro Pondi incassa 535.273 euro nel weekend.

Anche il quarto posto vede una new entry, il film di animazione finlandese “Angry Birds 2“. Distribuito da Warner Bros in 460 sale, il film guadagna 431.618 euro.

Scende invece dalla terza alla quinta posizione “Mio fratello rincorre i dinosauri“. La commovente pellicola di Stefano Cipani, con Alessandro Gassman e Isabella Ragonese, convince il pubblico mantenendosi in coda alla cinquina con 362.995 euro alla sua seconda settimana di esposizione. Il film ha raggiunto un incasso totale di 1.264.555 euro.

Altre tre novità nella seconda cinquina della classifica

Martin Eden

Alla seconda settimana dall’uscita nelle sale, il film che ha fatto conquistare la Coppa Volpi a Luca Marinelli, “Martin Eden“, cala dalla quarta alla sesta posizione. Il film di Pietro Marcello incassa 352.763 euro nel weekend, raggiungendo il totale di 1.035.503 euro.

L’action con Gerard Butler “Attacco al potere 3 – Angel Has Fallen” perde ancora posizioni e, da quarto che era la scorsa settimana, diventa settimo nel box office italiano. Incassa 266.212 euro nel weekend, raggiungendo un totale, in tre settimane, di 2.665.522 euro.

In coda alla classifica, troviamo tre new entry di questa settimana. In ottava posizione debutta “E poi c’è Katherine“. La commedia con Emma Thompson guadagna 102.156 euro. La segue in nona posizione “Strange but true“, il thriller di Rowan Athale, distribuito da Notorious Pictures, con un incasso di 60.624 euro.

Infine, debutta in decima posizione “Grandi bugie tra amici“. La commedia francese di Guillaume Canet ha incassato 59.169 euro, chiudendo la top ten del secondo weekend di settembre.

Nicola De Santis

16/09/2019