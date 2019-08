Titolo originale: Nous finirons ensemble

Regia: Guillaume Canet

Cast: François Cluzet, Marion Cotillard, Gilles Lellouche, Laurent Lafitte, Benoît Magimel, Pascale Arbillot, Clémentine Baert, Valérie Bonneton, José Garcia, Mikaël Wattincourt, Jean Dujardin, Tatiana Gousseff, Joel Dupuch, Hocine Merabet, Jeanne Dupuch, Néo Broca, Marc Mairé, Ilan Debrabant, Philippe Vieux, Gwendoline Hamon, Karim Adda, Jean-René Privat, Pauline Tantot

Genere: Commedia, colore

Durata: 135 minuti

Produzione: Francia, 2019

Distribuzione: Bim Distribuzione

Data di uscita: 12 settembre 2019

“Grandi bugie tra amici” riprende la storia dopo sette anni raccontata nel film “Piccole bugie tra amici”. Max decide di scappare da tutte le sue frustrazioni e da una situazione economica disastrosa nella sua casa al mare. Qui viene raggiunto nel giorno del suo compleanno inaspettatamente dal suo gruppo di amici che nel corso degli anni hanno cambiato le loro priorità. Se la sorpresa da parte loro è riuscita meno sarà la felicità con cui Max li accoglierà nella sua casa.

Grandi bugie tra amici: il ritorno degli amici

“Grandi bugie tra amici” è una commedia francese sequel del film campione d’incassi in patria nel 2010 “Piccole bugie tra amici”.

Scritto insieme a Rodolphe Lauga e diretto ancora una volta da Guillaume Canet la pellicola vede come protagonisti la maggior parte degli attori che avevano recitato nel primo capitolo insieme a due new entry come Clémentine Baert e José Garcia.

Tra i protagonisti ci sono François Cluzet (“Quasi amici – Intouchables” di Olivier Nakache ed Éric Toledano) nel ruolo di Max, Marion Cotillard (“Allied - Un'ombra nascosta” di Robert Zemeckis, “È solo la fine del mondo” di Xavier Dolan) moglie del regista nella vita reale che riprende il ruolo di Marie e Benoît Magimel (“French Connection” di Cédric Jimenez) che interpreta Vincent.

Prodotto da Les Productions du Trésor, Caneo Films, EuropaCorp, M6 Films, Artémis Productions, VOO e BE TV il film verrà distribuito nelle nostre sale cinematografiche da Bim Distribuzione.