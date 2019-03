Strange but True (2019)

Regia: Rowan Athale

Cast: Mena Massoud, Nick Robinson, Amy Ryan, Brian Cox, Greg Kinnear, Margaret Qualley, Blythe Danner, Connor Jessup, Janaya Stephens, Vanessa Burns, Tennille Read, Christy Bruce, Darryl Flatman

Genere: Thriller, colore

Durata: n/d

Produzione: USA, 2019

Distribuzione: Notorious Pictures

Data di uscita: 27 giugno 2019

Melissa, una giovane donna incinta, arriva improvvisamente nella casa in cui vivono Philip Chase e sua madre. L’altro figlio Ronnie è morto cinque anni prima. La scoperta che il bambino che la ragazza porta in grembo è dell'uomo defunto è solo l’inizio di un viaggio misterioso nel passato della famiglia.

Strange but True: Rowan Athale dirige l’adattamento di un libro di John Searles

“Strange but True” è fondamentalmente un thriller psicologico, che affonda le sue radici in opere come “Mystic River”. Tutto parte dalla morte del giovane Ronnie a causa di un incidente in cui era presente anche la fidanzata Melissa. La sua ragazza, cinque anni dopo, piomberà dalla sua famiglia con la clamorosa e paradossale affermazione di esser incinta del defunto. Il titolo del film introduce lo spettatore in una vicenda che ha dell’incredibile. La verità che ne verrà fuori costituirà per i diversi personaggi la caduta lenta in un incubo senza fine.

Strange but True: un ottimo cast che vede come protagonista femminile Margaret Qualley

I diritti per il film "Strange but True" sono stati acquistati dalla CBS. La sceneggiatura porta la firma di Eric Garcia.

Melissa è interpretata da Margaret Qualley, già protagonista del thriller “Death Note: il quaderno della morte" (2017). In “Novitiate”, nel 2017, era una suora in crisi vocazionale. É, inoltre, presente nel nutrito cast di "OnceUpon a Time in Hollywwod" diretto da Quentin Tarantino.

Gli altri membri del cast sono Brian Cox, Blythe Danner, Mena Massoud e Connor Jessup.

"Strange but True" è distribuito nelle sale italiane da Notorious Pictures.