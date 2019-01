Regia: Alessandro Pondi

Cast: Ilaria Spada, Giorgio Colangeli, Paolo Sassanelli, Enrico Brignano, Paola Minaccioni, Daniela Terreri, Monica Vallerini, Irene Antonucci, Elio Pagano

Genere: Commedia, colore

Durata: n/d

Produzione: Italia , 2019

Distribuzione: 01 Distribution

Data di uscita: n/d

“Tutta un’altra vita” è una commedia italiana diretta da Alessandro Pondi il quale è l'autore anche della sceneggiatura. Protagonisti della pellicola sono Enrico Brignano e Ilaria Spada.

Tutta un’altra vita: una commedia romana

“Tutta un’altra vita” è una commedia con il comico Enrico Brignano protagonista. Dopo molti spettacoli teatrali di successo come “Enricomincio da me” e “Innamorato perso”, l’attore romano torna davanti la macchina da presa . Questa pellicola significa per lui il ritorno sul grande schermo, dopo averlo visto nei due film natalizi diretti da Fausto Brizzi, “Poveri ma ricchi” nel 2016 e il suo sequel “Poveri ma ricchissimi” nel 2017.

Accanto a lui in “Tutta un’altra vita” troviamo Ilaria Spada vista di recente nella serie TV Mediaset, “Immaturi – La serie”. Anche per lei questo film segna il ritorno nei cinema dopo le esperienze del 2015 con i film “Gli ultimi saranno ultimi” di Massimiliano Bruno e “Vacanze ai Caraibi – Il film di Natale” di Neri Parenti.

Insieme a loro troviamo anche Giorgio Colangeli ( “Brutti e cattivi” di Cosimo Gomez, “Romanzo di una strage” di Marco Tullio Giordana), Paola Minaccioni (“Benedetta Follia” di Carlo Verdone, “Natale a 5 stelle” di Marco Risi) e Paolo Sassanelli (“Youtopia” di Berardo Carboni, “Notti magiche” di Paolo Virzì).

“Tutta un’altra vita” è stato scritto e diretto da Alessandro Pondi al suo secondo lungometraggio dietro la macchina da presa, lui che ha esordito con il film “Chi m’ha visto” nel 2017, il quale vedeva Pierfrancesco Favino e Giuseppe Fiorello protagonisti.

“Tutta un’altra vita” è una produzione Rodeo Drive con la partecipazione di Rai Cinema, le riprese si sono svolte a Roma, con particolare interesse per le zone dell’EUR e la spiaggia di Tarquinia.