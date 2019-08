Box office Italia: “Il Re Leone” già record al debutto

(Box office Italia: incassi 22 – 25 agosto 2019) “Il Re Leone” debutta in testa alle classifiche. “Fast & Furious – Hobbs & Shaw” scivola in seconda posizione. Debutta sul podio anche l’italiano “Il signor Diavolo” di Pupi Avati.

Box office Italia: il leone ruggisce ancora

Fast & Furious – Hobbs & Shaw

Anche in Italia “Il Re Leone” straccia la concorrenza. Il film di Jon Favreau debutta nelle nostre sale in prima posizione con un incasso record di 10.961.043 euro. Nel mondo, il film ha raggiunto l’impressionante cifra di 1,508,535,735 dollari, che lo posiziona al nono posto dei maggiori incassi mondiali di tutti i tempi.

Si mantiene saldo sul podio, in seconda posizione, “Fast & Furious – Hobbs & Shaw”. Il film di David Leich guadagna nel weekend 623.411 euro, raggiungendo il totale di 5.266.666 euro guadagnati in tre settimane.

Debutta in terza posizione “Il Signor Diavolo” di Pupi Avati, con 422.054 euro, scalzando un altro horror, “Crawl – intrappolati” di Alexandre Aja, che scende in quarta posizione con 190.994 euro. Alla sua seconda settimana, il film ha incassato un totale di 642.819 euro.

Debutta al quinto posto con 168.972 euro “La rivincita delle sfigate” la commedia che segna il debutto alla regia di Olivia Wilde.

“Spiderman – Far From Home” cala in sesta posizione

Spider-man: Far From Home

A quasi due mesi dal debutto, “Spider-man: Far From Home” riesce a guadagnarsi comunque la sesta posizione in classifica. Con 103.344 euro, ed un totale di 11.644.373 euro raccolti nell’intero periodo, è il film sull'”amichevole arrampicamuri” che ha incassato di più in assoluto.

Cala in settima posizione “MIB – international“, con 100.017 euro ed un incasso totale di 100.017 euro. In ottava posizione, lo segue “The Nest – il nido“, l’originale horror di Roberto De Feo, con 69.793 euro incassati nel weekend per un totale in due settimane di 296.884 euro.

Scende al nono posto “Toy Story 4“, con un incasso di 43.599 euro, per un totale di 6.143.669 euro raggiunto in nove settimane.

Chiude la top ten del Box Office italiano di questa settimana una new entry: “L’Ospite“, commedia di Duccio Chiarini, con un incasso di 26.673 euro.

26/08/2019