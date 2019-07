Regia: Duccio Chiarini

Cast: Daniele Parisi, Silvia D'Amico, Anna Bellato, Thony, Milvia Marigliano, Sergio Pierattini, Daniele Natali, Guglielmo Favilla

Genere: Commedia, colore

Durata: 94 minuti

Produzione: Italia, Francia, 2018

Distribuzione: Mood Film

Data di uscita: 22 agosto 2019

“L’ospite” segue le vicende di due fidanzati Guido e Chiara. Lui con una carriera universitaria che procede a rilento e lei con un lavoro che non offre molte prospettive si ritrovano a dubitare del loro rapporto quando Chiara scopre che potrebbe essere incinta. Guido è entusiasta della notizia e per cercare di convincerla decide di allontanarsi da lei per un periodo. Non capace di star da solo cerca ospitalità dai suoi genitori e dai suoi amici. In questo sballottolare da un divano ad un altro sarà testimone di quello che succede nelle varie case dove si trova, mentre il suo rapporto con Chiara si deteriorerà una volta per tutte.

L’ospite: rapporti umani

“L’ospite” è una commedia drammatica scritta e diretta da Duccio Chiarini, autore in passato di pellicole come “Short Skin - I dolori del giovane Edo” nel 2014 e del documentario “Settembre” nel 2015.

Per la sceneggiatura oltre allo stesso regista hanno collaborato alla stesura anche Roan Johnson, Davide Lantieri e Marco Pettenello alla sua seconda collaborazione con Duccio Chiarini.

Protagonisti del film sono Daniele Parisi (”Orecchie” di Alessandro Aronadio, “Il contagio” di Matteo Botrugno e Daniele Coluccini) nel ruolo di Guido e Silvia D’Amico (“Hotel Gagarin” di Simone Spada, “The Place” di Paolo Genovese) nel ruolo di Chiara, che per la seconda volta lavorano assieme.

Prodotto da Mood Film, Rai Cinema, Cinédokké, RSI - Radiotelevisione Svizzera, House on Fire, Relief, Bravado Film, Wildside, la pellicola è stata presentata al Festival di Locarno del 2018 dove si è aggiudicata il Premio Boccalino d’Oro come Miglior Film.