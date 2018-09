Box Office Italia: “Gli incredibili 2” vincono il weekend

Box Office Italia (21 – 23 settembre 2018). Il secondo capitolo del film di animazione “Gli incredibili 2” conquista la vetta della classifica dei film più nel weekend appena concluso in Italia. Segue in seconda posizione “The Nun – La Vocazione del Male” mentre, ottiene un ottimo terzo posto l’italo-francese di Roberto Andò “Una storia senza nome“.

Box Office Italia: tre new entry sul podio

Questo weekend di cinema in Italia è caratterizzato dall’ottimo riscontro in termini di pubblico per alcune pellicole al loro debutto nelle sale.

Ad accaparrarsi il primo posto di questa settimana è stata la famiglia di supereroi “Gli incredibili 2”. Il film del regista Brad Bird ha incassato solamente negli ultimi tre giorni della settimana appena conclusa la cifra record di 4.197.230 euro, per un totale complessivo 4.810.081 euro nelle quali sono comprese le due giornate di proiezione precedenti al weekend.

Al secondo posto invece, troviamo “The Nun – La vocazione del male”, il nuovo interessante e attesissimo capitolo della saga “The Conjuring”, diretto da Corin Hardy anch’esso al suo debutto nelle sale italiane. Il film horror con protagonista un inquietante e demoniaca suora, ha incassato in questo weekend 2.416.874 euro per un totale che prende in considerazione anche il giorno di uscita della pellicola che è pari a 2.417.625 di euro.

La terza posizione di questo Box Office italiano è invece occupato dal film di Roberto Andò con protagonisti Micaela Ramazzotti e Alessandro Gassmann dal titolo “Una storia senza nome”. Una commedia prodotta in collaborazione tra Italia e Francia che racconta le vicende di una giovane donna che lavora come segretaria di un produttore cinematografico ma che si diletta a scrivere in incognito per un sceneggiatore di successo. Il lungometraggio ha chiuso il suo primo weekend al cinema con un incasso totale di 346.962 euro.

Box Office Italia: fuori dal podio “Equalizer 2” e “Mamma mia ci risiamo”, mentre a sorpresa restano fra i migliori dieci “Un affare di famiglia” e “Resta con me”

Ai piedi del podio, in quarta posizione, troviamo “The Equalizer 2 – Senza perdono” il sequel del action movie del 2014 con protagonista Denzel Washington che torna a vestire i panni di Robert McCall, un ex-agente della CIA ora in pensione che nonostante ciò continua a lottare contro il crimine.

La pellicola a cura di Antoine Fuqua ha chiuso questa settimana con un guadagno parziale di 344.967 euro per un totale complessivo che ammonta a 1.122.349 euro. Un risultato, se pur positivo, che delude rispetto all’enfasi che si era creata intorno a questo film e soprattutto al ritorno del popolare personaggio interpretato da Washington.

Quinto posto, invece, per “Mamma mia – Ci risiamo!” in netto calo rispetto alle settimane precedenti. Il musical di Ol Parker ha chiuso il fine settimana che va dal 21 al 23 settembre con un incasso parziale pari a 329.755 euro per un totale complessivo di 3.055.865 euro.

In sesta e in settima posizione della classifica dei film più visti al cinema dal 21 al 23 settembre in Italia troviamo: “Hotel Transylvania 3 – Una vacanza mostruosa” e “Gotti – Il primo padrino“.

Dopo le settimane di dominio assoluto nel Box Office italiano, il film di animazione “Hotel Transylvania 3” cede il podio e scende al sesto posto. La pellicola di Genndy Tartakovsky ha ottenuto in questo weekend un parziale di 286.266 di euro per un totale complessivo di guadagno che ammonta a 11.865.336 euro.

Il film con protagonista John Travolta nei panni del boss italo-americano John Gotti, stenta a decollare e cala di tre posizioni rispetto alla classifica della settimana scorsa, passando dal quarto al settimo posto del Box Office Italia. Chiude il suo secondo weekend in sala con un incasso parziale di euro 270.386 per un totale complessivo pari a 971.246 euro.

Scende fino a piazzarsi in ottava posizione il lungometraggio d’azione “Mission: Impossible – Fallout“, il sesto episodio cinematografico dedicato a Ethan Hunt, l’agente segreto più spericolato del mondo interpretato da Tom Cruise. Nel weekend appena concluso ha ottenuto un guadagno parziale di 230.101 euro per un totale complessivo che ammonta a 4.987.361 euro.

La nona e decima posizione sono occupate rispettivamente dai film “Un affare di famiglia” e “Resta con me“.

Nonostante il leggero calo rispetto al weekend precedente, entrambe le pellicole drammatiche hanno stupito il pubblico e continuano a essere presenti nella classifica dei 10 film più seguiti nei cinema del Belpaese.

“Un affare di famiglia” chiude questa settima con un parziale di 205.019 euro, che sommato agli incassi delle settimane precedenti portano a un totale di 527.793 euro. Mentre, il lungometraggio firmato Baltasar Kormákur, ha incassato in questo solamente in questo weekend 97.369 euro, per un guadagno complessivo di 3.138.462 euro.

Chiara Broglietti

24/09/2018