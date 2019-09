A soli 22 anni Timothée Chalamet entra nella storia del cinema come uno dei più giovani interpreti a essere nominato agli Oscar come Miglior Attore Protagonista, grazie al ruolo di Elio nel film “Chiamami col tuo nome”.

Timothée Chalamet, una famiglia di artisti

(New York, 27 dicembre 1995)

Timothée Chalamet cresce in una famiglia dedita all'arte e alla cultura, la madre infatti è stata una ballerina a Broadway, il padre lavora come editor per l’UNICEF e la sorella si dedica anche lei alla recitazione. Ma non solo, il nonno materno era lo scrittore e sceneggiatore Arold Flender, lo zio Rodmand è regista di alcune popolari serie tv come “Una mamma per amica”, “Ugly Betty” e “Dowson’s Creek”, e infine è nipote della scrittrice e produttrice televisiva Amy Lippman.

Le origini paterne spingono la famiglia Chalamet a trascorre varie estati in Francia, dove Timothée ha la possibilità di perfezionare la lingua, circostanza che gli sarà utile in futuro per il film di Guadagnino. La sua carriera da attore comincia a 13 anni con la partecipazione ad alcuni cortometraggi, seguiti nel 2009 da un piccolo ruolo in un episodio della serie tv “Law & Order”. Un paio d’anni dopo ottiene una parte anche in alcune puntate di “Homeland – Caccia alla spia”, che riceve una nomination agli Screen Actor Guild Awards per il miglior cast.

L’esordio al cinema per l’attore avviene con “Men, Women & Children”, pellicola del 2014 con protagonisti Adam Sandler, Jennifer Garner e Ansel Elgort, di cui Chamalet è stato compagno di classe alla scuola di recitazione. Quello stesso anno è nel cast del film premio Oscar di Christopher Nolan, “Interstellar”, in cui dà il volto al figlio del protagonista, interpretato da Matthew McConaughey.

"Chiamami col tuo nome" e la prima nomination agli Oscar a 22 anni

Dopo altri film minori, un paio di spettacoli teatrali e un'audizione per il ruolo di Spider-Man in "Captain America: Civil War" che però va a Tom Holland, Timothée Chalamet recita nella pellicola che gli darà la fama internazionale, nonché svariate candidature a prestigiosi premi, tra cui Golden Globe e Academy Awards. Si tratta di “Chiamami col tuo nome”, opera diretta dal regista italiano Luca Gudagnino e girata in Italia, in particolare nelle campagna cremasche dove l’attore ha trascorso vari mesi per esercitare l’italiano e imparare a suonare il pianoforte e la chitarra.

Nel film, infatti, Chalamet interpreta Elio, un adolescente franco-americano molto colto, le cui vacanze estive trascorrono monotone finché non arriva Oliver (Armie Hammer), un dottorando che come ogni anno il padre ospita per condurre insieme alcuni studi sull’arte classica. Tra i due nasce subito un’attrazione reciproca che si trasforma in un rapporto intenso ma complicato, destinato a interrompersi con la fine dell’estate. In questa occasione Timothée regala un’interpretazione sensibile, molto apprezzata sia dalla critica che dal pubblico.

Agli Oscar del 2017 partecipa anche “Lady Bird”, pellicola diretta da Greta Gerwig, in cui Chalamet recita al fianco di Saoirse Ronan. Collabora nuovamente con l’attrice e la regista nella rivisitazione di uno dei classici più amati della letteratura per ragazzi, “Piccole donne”, in cui presta il volto al giovane Laurie, l’amico di Jo, interpretata dalla Ronan.

A proposito di Chalamet la Gerwig ha detto che è «come se Christian Bale si fosse incrociato con un giovane Daniel Day-Lewis con una spruzzata di Leonardo DiCaprio, e poi fosse cresciuto parlando francese a Manhattan, con un alto quoziente intellettivo e l'amore per l’hip hop.»

Timothée torna in Italia, alla mostra del cinema di Venezia

Nel 2018 veste i panni del tossicodipendente Nic nel film tratto dall’omonimo libro, “Beautiful Boy”, memoir dello scrittore David Sheff, interpretato nel film da Steve Carrel. La sua performance toccante all'interno della pellicola, per la quale l’attore perde quasi 10 chili, gli vale anche la sua seconda candidatura ai Golden Globe.

Nel 2017 Chalamet recita nell’ultima pellicola di Woody Allen “Un giorno di pioggia a New York”, in cui è protagonista insieme a Elle Fenning, Selena Gomez e Jude Law. Ma in seguito al riemergere delle accuse nei confronti del regista americano per abusi sessuali, Amazon, che ha prodotto il film, decide di non distribuirlo. Lo scandalo è seguito da una presa di posizione da parte del cast, tra cui lo stesso Timothée che tramite un post sul suo account Instagram annuncia la decisione di devolvere i guadagni ottenuti per il ruolo a un’associazione che si occupa di aiutare le vittime di violenze.

Nel 2019 Chalamet è tra gli ospiti della Mostra d’arte cinematografica di Venezia, per presentare la pellicola storica “Il Re”, ispirata alla tragedia shakespeariana dell'"Enrico V”. Il film prodotto da Netflix, ma con una distribuzione in alcune sale cinematografiche prima che sulla piattaforma streaming, vede Timothée nei panni del giovane sovrano inglese al fianco di Robert Pattinson, Joel Edgerton e dell’attrice Lily-Rose Depp (figlia di Johnny Depp), con cui il giovane attore ha una relazione.

Durante il red carpet precedente l'anteprima della pellicola, il giovane attore dispensa con generosità non soltanto selfie e autografi, ma anche abbracci e qualche bacio, dimostrando grande disponibilità e riconoscenza nei confronti dei numerosi fan venuti ad acclamarlo.

Maria Concetta Fontana