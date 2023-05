Chi è Enrico Ianniello? Biografia, lavoro e curiosità sull’attore di “un passo dal cielo”

Enrico Ianniello è un celebre attore, regista, scrittore e traduttore italiano. L’uomo si cimenta nei panni di Vincenzo Nappi nella serie tv Un Passo Dal Cielo al fianco di Terence Hill. Scopriamo insieme tutto quello che c’è da sapere sulla sua vita e ripercorriamo insieme le tappe della sua carriera.

Chi è Enrico Ianellio

Nome: Enrico

Enrico Cognome : Ianniello

: Ianniello Età: 52

52 Data di nascita: 15 novembre 1970

15 novembre 1970 Luogo di nascita : Caserta

: Caserta Segno Zodiacale: Scorpione

Scorpione Professione : Attore, scrittore, regista teatrale e traduttore italiano

: Attore, scrittore, regista teatrale e traduttore italiano Altezza: 1,80 m

1,80 m Peso: 75 kg

75 kg Colore occhi : Marroni

: Marroni Colore capelli : Castani

: Castani Profilo Instagram Ufficiale: enricoiannielloofficial

Biografia

Enrico Ianniello è un attore, scrittore, regista teatrale e traduttore italiano nato il 15 novembre 1970 a Caserta. Durante la sua adolescenza. frequenta l’I.T.I.S “F. Giordani” di Caserta in cui ottiene il diploma. Successivamente, scopre la sua passione per la recitazione. Alla luce di questo si forma artisticamente presso la Bottega Teatrale di Firenze di Vittorio Gassman. Da questo momento in poi inizia la sua carriera nel mondo del teatro e del cinema ricca di successi e soddisfazioni.

Vita Privata

Per quanto riguarda la vita privata di Enrico Ianiello non abbiamo a disposizione molte informazioni in quanto è una persona molto riservata. In ogni modo, sappiamo che l’attore ha un figlio ma non siamo a conoscenza dell’identità della madre poiché non si conosce la sua precedente relazione. Stando ad alcune indiscrezioni, il bambino in questione potrebbe essere nato nella città di Barcellona. Infatti, l’uomo avrebbe trascorso un po’ di tempo per lavoro in Spagna. Attualmente siamo a conoscenza della sua relazione con Gabriella Roca. I due si sono conosciuti nel 2011 sul set della prima stagione di Un passo dal cielo.

Carriera

La carriera di Enrico Ianniello nel mondo della televisione inizia nel 2011 quando ottiene il ruolo del commissario Vincenzo Nappi nella serie tv Un Passo Dal Cielo. Tra le altre fiction Rai ricordiamo che C’era Una Volta Studio Uno e Il Mondo Sulle Spalle. In questi stessi anni avviene anche il debutto nel mondo del cinema con il film Habemus Papam. Qualche anno dopo, esattamente nel 2015, viene pubblicato il suo primo libro “La vita prodigiosa di Isidoro Sifflotin” il quale ottiene numerosi premi i quali sono Premio Campiello Opera Prima, il Premio John Fante Opera Prima 2015 e il Premio Selezione Bancarella 2015. Nel 2019 esce il suo secondo libro “La Compagni Delle Illusioni”. L’uomo ha anche una passione per la regia che lo spinge a presentare a teatro la pellicola del regista Santiago Carlos Ovès Conversaciones con mamà.

Film

Lascia perdere, Johnny! (2007)

Tris di donne e abiti nuziali (2009)

Habemus Papam (2011)

Mia madre (2015)

Il giorno più bello del mondo (2019)

Escape from Mogadishu (2021

