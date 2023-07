Chi è David Corenswet: biografia, lavoro e carriera del nuovo Superman

David Corenswet è un giovane attore americano. Classe 1993, sarà il nuovo volto di Superman nel lungometraggio Superman: Legacy. Considerando la sua altezza di ben 1,93 m, David possiede tutti i requisiti per interpretare Clark Kent. Scopriamo insieme tutto quello che c’è da sapere sulla sua biografia, vita privata, carriera e filmografia.

Chi è David Corenswet

Nome: David

David Cognome : Corenswet

: Corenswet Età: 29 anni

29 anni Data di nascita: 8 luglio 1993

8 luglio 1993 Luogo di nascita : Filadelfia

: Filadelfia Segno Zodiacale: Cancro

Cancro Professione : Attore

: Attore Altezza : 1.93 m

: 1.93 m Colore occhi : azzurri

: azzurri Colore capelli : castani

: castani Profilo Instagram Ufficiale: davidcorenswet

Biografia

David Corenswet è un giovane attore americano nato a Filadelfia l’8 luglio 1993. Proviene da una famiglia di avvocati ed è cresciuto nella sua città natale. Sin da piccolo nutre una passione per la recitazione e alla luce di questo prende parte a piccoli spettacoli teatrali. Nell’anno 2011 ottiene il suo primo ruolo nel film Following Chase.

Vita Privata

Per quanto riguarda la vita privata di David Corenswet, non abbiamo a disposizione molte informazioni in quanto è una persona molto riservata. Non ci è dato sapere che il celebre attore sia impegnato in una relazione sentimentale o meno. Tuttavia, ha un profilo Instagram dove lui stesso pubblica contenuti in merito alla sia vita professionale e quotidianità. Pertanto, sappiamo che ha una sorella e possiede un cane. Il padre è un ex attore teatrale ma attualmente esercita la professione di avvocato, così come la madre. Il suo hobby preferito è leggere libri e tra i suoi cibi preferito troviamo la pizza, le patatine fritte e il gelato.

Carriera

La carriera di David Corenswet inizia nell’anno 2011 quando prende a far parte del film Following Chase. Nel corso degli anni successivi inizia la scalata verso il successo quando l’attore debutta come ospite speciale in serie televisive come per esempio Instinct, Elementary e House of Cards – Gli intrighi del potere. Nel 2019 arriva una vera e propria svolta. Infatti è proprio in questo anno che David si cimenta nei panni River Barkley nella serie tv originale Netflix The Politician. Si tratta di una serie televisiva ideata da Ryan Murphy, Brad Falchuk e Ian Brennan. Questi ultimi propongo all’ateo di recitare anche nella miniserie Hollywood. Nell’anno 2022 è la volta di Linee parallele e Pearl e della miniserie della HBO We Own This City. Qualche mese fa, esattamente a giugno 2023, David ottiene il ruolo di Superman nel film Superman: Legacy.

Cinema

Following Chase (2011)

Affairs of State – Intrighi di Stato (2018)

The Sunlit Night (2019)

Project Pay Day (2019)

Linee parallele (2022)

Pearl (2022)

Televisione