Regia: Felix Van Groeningen

Cast: Steve Carell, Timothée Chalamet, Maura Tierney, Christian Convery, Oakley Bull, Kaitlyn Dever, Amy Ryan, Stefanie Scott, Julian Works, Kue Lawrence

Genere: drammatico, colore

Durata: 111 minuti

Produzione: USA, 2018

Distribuzione: 01 Distribution

Data di uscita: n/d

Steve Carell e Timothée Chalamet sono gli eccezionali protagonisti di un dramma struggente e commovente, che segue le vicende di una famiglia alle prese con la dipendenza di metanfetamina del figlio.

Beautiful Boy: l’amore infinito di un padre e un figlio

Gli Amazon prime’s studios presentano alla Festa del Cinema di Roma 2018 un sofisticato dramma, tratto dalla storia vera di David e Nic Sheff, un padre e un figlio che si ritrovano a combattere contro la tossicodipendenza di quest'ultimo. L’omonima canzone di John Lennon, dedicata a suo figlio Sean, dà il titolo a questa nuova toccante produzione.

Gli Sheff sono una normale famiglia americana, conducono una vita spensierata fra gli alti e bassi comuni a tutti; la loro vita viene però sconvolta quando il primogenito, Nic (Timothée Chalamet), comunica di essere caduto nel circolo vizioso della droga, in particolar modo della metanfetamina. Nessuno riesce a credere alla notizia, ma dopo un primo momento di sbigottimento e delusione, il padre, David (Steve Carell), prenderà in mano la situazione e farà di tutto per salvare la vita del figlio.

Beautiful Boy: la storia di David e Nic Sheff

David Sheff è un acclamato giornalista del New York Times, che decide di usare il suo talento letterario per scrivere tutto ciò che la dipendenza di suo figlio Nic ha comportato per lui e la sua famiglia. Il libro, intitolato "Beautiful Boy: A Father's Journey Through His Son's Addiction", si è rivelato fin da subito un acclamato successo di critica, dovuto in gran parte alla sensibilità e umanità di cui è intriso il racconto.