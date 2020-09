“Dune”, di Denis Villenueve è basato sul celebre romanzo di Frank Herbert. Il film racconta l'ascesa al potere del giovane Paul Atredeis, interpretato da Timothée Chalamet, che cambierà il pianeta di Dune per sempre.

Dune: la trama

"Dune" è ambientato in un universo futuro, governato da un sistema di tipo feudale con un unico Imperatore, e racconta l'ascesa al potere di Paul Atreides, nato e prescelto per un destino più grande di quanto avrebbe mai potuto immaginare.

Due Case reali, quella degli Atreides e quella degli Harkonnen, conducono una faida inasprita dall'Imperatore stesso. Per salvare e proteggere la propria famiglia e il suo popolo Paul si mette in viaggio verso il pericoloso e importante pianeta Arrakis.

Una volta arrivati a destinazione, gli Atreides scopriranno di esser stati traditi. Paul avrà a che fare con uno scontro tra malvagie forze che vogliono il controllo di una spezia chiamata Melange - che si trova proprio ad Arrakis - grazie alla quale è possibile allungare la vita, potenziare la mente umana e vedere il futuro.

Non solo una saga

Riadattamento di un film di David Lynch del 1984, il romanzo omonimo da cui entrambe le pellicole sono state tratte, è stato definito un capolavoro e ha vinto il premio Nebula e Hugo, i riconoscimenti più prestigiosi della narrativa fantascientifica. Primo di sei romanzi, e originariamente pubblicato in due parti, “Dune” è la storia dello scontro tra due dinastie per il controllo di un pianeta fondamentale per l'economia e per la produzione. A sfondo ecologico, analizza, in chiave sci-fi e con una trama epica, l'interazione tra organismi e ambiente. "Dune" è stato fondamentale nell'universo del genere di fantascienza, ispirando molti film e storie successive.