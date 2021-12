Don't Look Up: una scemata astronomica

"Don't Look Up", il tanto decantato film Netflix diretto da Adam McKay con un cast stellare, è in fin dei conti ben meno stellare del suo cast; oseremmo dire, restando in tema, una scemata astronomica. Eccezion fatta per dei buoni valori produttivi e qualche bel momento di gaudio, questa commedia oscura sulla fine del mondo non sa essere pungente quanto vorrebbe, risolvendosi ben presto in una satira social-politica flaccida e banalotta.

Inutilmente esuberante in lunghezza, pregna di autocompiacimento anche ideologico nonché di stereotipi catastrofisti fin troppo noti, la pellicola di McKay pare non voglia entrare mai in profondità nell'esplorazione dei mali della società, ma si voglia tenere all'inverso su un piano più superficiale, eludendo in tal modo la complessità della tesi dei cervelli anestetizzati dai media per abbandonarsi, invece che ad un'argomentazione minuziosa, al semplice rimprovero, blando e poco accurato.

Degli attori di prim'ordine non possono sempre bastare

Degli attori di prim'ordine non possono sempre bastare a salvare le sorti di un film. Leonardo DiCaprio e Jennifer Lawrence, visceralmente coinvolti nei panni di due scienziati che scoprono una cometa disastrosamente diretta verso la Terra, appaiono debitamente "in parte"; ed anche nei ruoli a supporto non mancano delle performance di rilievo. Purtuttavia la commedia non sa beneficiarne come potrebbe e dovrebbe, riducendone dunque le interpretazioni a dei puri virtuosismi recitatori che potrebbero addirittura sembrare quasi sovrabbondanti se non anche fuori contesto.

"Don't Look Up" è insomma un film inoffensivo, che mira con indubbia nobiltà d'animo ad una riflessione doverosa e impellente su dei problemi reali, ma che finisce invece per naufragare inesorabilmente nel cliché e nell'esibizionismo vacuo.

Mirko Tommasi