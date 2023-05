Chi è Gina Carano? Biografia, lavoro e curiosità sull’attrice di “The Last of Us”

Gina Carano è una famosa attrice lottatrice di arti marziali miste statunitensi. Grazie alla sua autenticità, la donna ha conquistato il quinto posto nella lista delle 10 donne influenti del 2008. Scopriamo insieme tutto quello che c’è da sapere sulla sua vita privata e carriera.

Indice

Chi è Gina Carano

Nome: Gina

Gina Cognome : Carano

: Carano Età: 41

41 Data di nascita: 16 aprile 1982

16 aprile 1982 Luogo di nascita: Dallas

Dallas Segno Zodiacale: Ariete

Ariete Professione : Attrice ed ex lottatrice di arti marziali miste statunitensi

: Attrice ed ex lottatrice di arti marziali miste statunitensi Altezza: 1,73 m

1,73 m Peso: 65 kg

65 kg Colore occhi : Marrone scuro

: Marrone scuro Colore capelli : Marrone scuro

: Marrone scuro Profilo Instagram Ufficiale: ginajcarano

Biografia

Gina Carano è una celebre attrice e lottatrice di arti marziali miste statunitensi nata il 16 aprile 1982 a Dallas. La donna è di origini italoamericane ed è la figlia di Dana Joy Cason e Glenn Carano. Nel corso della sua carriera da lottatrice ha conquistato un posto tra le prime dieci lottatrici del mondo nella classifica “Pound for Pound”.

Vita Privata

Per quanto riguarda la vita privata di Gina Carano non abbiamo a disposizione molte informazioni. Tuttavia sul web sono emerse alcune curiosità in merito alle sue relazioni sentimentali. Nel dettaglio, si vocifera che l’attrice abbia frequentato principalmente alcuni suoi colleghi tra cui combattenti, kickboxer e bodybuilder. Di rilevante importanza è la sua relazione con Kevin Ross. I due hanno iniziato a frequentarsi nel 2005 ma qualche anno dopo hanno deciso di mettere un punto definitivo alla loro storia d’amore. In ogni modo, nel 2015 i due si sono riconciliati. Infatti entrambi hanno sancito il loro ritorno di fiamma attraverso una foto in cui si baciano appassionatamente.

Carriera

Gina Carano vanta di una carriera da lottatrice e di una carriera da attrice. La donna ha iniziato ad acquistare popolarità durante la sua formazione con la Muay Thai alla MMA competitiva. Da qui deriva il suo soprannome “Face of Women’s MMA”. Grazie alle sue capacità, ha fatto il suo ingresso nel mondo del cinema recitando in film di azione e di arti marziali. Il debutto sul grande schermo è giunto nel 2009 con Blood and Bone. Successivamente si è cimentata nei panni di protagonista nel film Knockout – Resa dei conti e un anno dopo ha partecipato anche a film Fast and Furious 6. Di rilevante importanza è anche il personaggio interpretato in Marvel Deadpool rappresentato da Angela Dust. Gina ha ottenuto anche il ruolo da protagonista nello show televisivo di Star Wars The Mandalorian. Attualmente si cimenta nei panni di Cara Dune e e continua lavorare con importanti registi.

Cinema

Blood and Bone (2009)

Knockout – Resa dei conti (2012)

Fast & Furious 6 (2013)

In the Blood (2013)

Bus 657 (2015)

Extraction (2015)

Deadpool (2016)

Kickboxer – La vendetta del guerriero (2016)

Scorched Earth – Cacciatrice di taglie (2018)

Madness in the Method (2019)

Daughter of the Wolf (2019)

Televisione