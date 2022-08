Regia: Luca Guadagnino

Cast: Timothée Chalamet, Chloë Sevigny, Michael Stuhlbarg, Mark Rylance, Taylor Russell, David Gordon Green, Jessica Harper, André Holland, Francesca Scorsese, Jake Horowitz

Genere: Drammatico

Durata: 130 minuti

Produzione: USA, 2022

Distribuzione: Vision Distribution

Data di uscita: 23 novembre 2022

"Bones and All" è un film drammatico diretto da Luca Guadagnino e presentato in Concorso al Festival di Venezia 2022.

Bones and All: la trama

Quando Maren e Lee si conoscono, scoprono le emozioni del primo amore. Lei è una ragazza ai margini della società che sta cercando un modo per vivere, lui, un giovane vagabondo dai sentimenti profondi. Il loro incontro darà vita a un’odissea lunga mille miglia che gli farà attraversare le strade secondarie, i passaggi segreti e le botole dell’America di Ronald Reagan. Nonostante gli sforzi, il cammino li porterà nuovamente al loro doloroso passato e a una battaglia conclusiva che stabilirà se il loro amore potrà sopravvivere alla loro diversità.

Note di regia

C’è qualcosa nei diseredati, in coloro che vivono ai margini della società che mi attira e commuove. Amo questi personaggi. Il cuore del film batte teneramente e affettuosamente nei loro confronti. Mi interessano i loro viaggi emotivi. Voglio vedere dove si aprono le possibilità per loro, intrappolati come sono nelle impossibilità che devono fronteggiare. Vedo questo film come una meditazione su chi siamo e come possiamo superare quello che sentiamo, soprattutto se si tratta di qualcosa che non riusciamo a controllare. Infine, e soprattutto, quando riusciremo a ritrovarci nello sguardo dell’altro?