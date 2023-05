Chi è Glen Powell? Biografia, lavoro e curiosità sull’attore di “Top Gun: Maverick”

Glen Powell è un attore americano che troviamo tra i protagonisti di Top Gun: Maverick. Sono molti i film a cui Glen ha avuto la possibilità di lavorare ottenendo un grande successo. Conosciamolo meglio e scopriamo qualche curiosità sul suo conto. Dalla carriera alla vita privata: ecco tutto quello che c’è da sapere su Glen Powell.

Indice

Chi è Glen Powell

Nome : Glen

: Glen Cognome : Powell

: Powell Data di nascita : 21 ottobre 1988

: 21 ottobre 1988 Luogo di nascita : Austin, Texas

: Austin, Texas Segno zodiacale : Bilancia

: Bilancia Profilo Instagram ufficiale: @glenpowell

Biografia

Glen Powell è nato ad Austin, in Texas, il 21 ottobre 1988 sotto il segno della Bilancia. I suoi genitori sono Cindy Powell e Glen Thomas Powell Sr; l’attore ha due sorelle, Lauren e Laslie. Dopo il diploma presso la ‘Westwood High School’ Glen studia presso l’Università del Texas, ad Austin, dove si laurea in radio, televisione e cinema. Dopo aver conseguito gli studi l’attore decide di trasferirsi a Los Angeles per iniziare la sua carriera che negli anni lo porterà a riscuotere un successo incredibile. Il 2003 è un anno molto importante per Glen che debutta sul grande schermo nel film Missione 3D- Game Over, diretto da Robert Rodriguez.

Da questo momento in poi Glen Powell diventa un attore molto richiesto ed ha la possibilità di far parte di progetti importanti. Tra i tanti lavori a cui ha partecipato possiamo citare Jack & Bobby, Senza traccia, CSI: Miami, The Wenderll Baker Story e Jumping Off Bridges. In questo film Glen lavora oltre che come attore anche come stuntman. Corre l’anno 2007 quando l’attore viene diretto dal grande Denzel Washington nel film The Great Debaters- Il potere della parola. Lo troviamo anche in Il cavaliere oscuro- Il ritorno e I mercenari 3. Nel 2022 viene scelto per far parte del cast di Top Gun: Maverick.

Lavoro- Top Gun: Maverick

In Top Gun: Maverick Glen Powell interpreta Hangman, un giovane pilota che crede di essere il più bravo di tutti. In una recente intervista Glen Powell ha confessato che, inizialmente, ha sostenuto il provino per interpretare il personaggio Rooster, ma la selezione non è andata come sperava. Glen Powell ha confessato di aver ricevuto una chiamata da parte di Tom Cruise il quale ha fatto i complimenti all’attore per la sua perfomance. Queste sono state le sue parole in merito al gesto di cui si è reso protagonista Tom Cruise:

Nessuna star del cinema telefona all’attore che non ha avuto la parte. Le star del cinema di solito vogliono la gloria senza il fastidio di dover spezzare il cuore alle persone. Ti può capitare di interpretare per tutta la tua carriera ruoli fantastici che però la gente dimentica. Partecipare a film importanti, seppur interpretando piccoli ruoli, è un’impresa che vale davvero la pena tentare.

Curiosità e Vita Privata

Per quanto riguarda la vita privata di Glen Powell non si hanno informazioni a riguardo. L’attore ha sempre avuto l’intenzione di dividere la sua vita professionale da quella sentimentale. Nonostante ciò, Glen si è ritrovato spesso al centro del gossip per alcune vicende amorose.