Chi è Halle Bailey? Biografia, lavoro e curiosità sull’attrice de “La Sirenetta”

Halle Bailey è l’attrice afroamericana che interpreta la sirenetta nell’omonimo film Disney. Intorno alla sua figura sono nate non poche polemiche; conosciamola meglio e scopriamo qualche curiosità sul suo conto. Dalla carriera alla vita privata: ecco tutto quello che c’è da sapere su Halle Bailey.

Chi è Halle Bailey

Nome : Halle

: Halle Cognome : Bailey

: Bailey Data di nascita : 27 marzo 2000

: 27 marzo 2000 Luogo di nascita : Atlanta

: Atlanta Segno zodiacale : Ariete

: Ariete Profilo Instagram ufficiale: @hallebailey

Biografia

Halle Bailey è nata ad Atlanta, negli Stati Uniti, il 27 marzo 2000 sotto il segno dell’Ariete. Sin da piccola la giovane Halle condivide con sua sorella Chloe la passione per la musica e per il canto; passione che ha portato le due sorelle a scrivere canzoni quando avevano solamente otto anni. All’età di 11 anni Halle e Chloe decidono di aprire un canale YouTube dove condividono alcune cover dei loro brani preferiti. Sulla nota piattaforma vengono notate da Beyoncé che le spinge a fare della loro passione un vero e proprio lavoro. Nel 2016 vengono chiamate ad aprire i concerti della star nel ‘The Formation World Tour’. Da questo momento in poi le due sorelle ottengono una popolarità e un successo incredibili ed iniziano a lavorare nel mondo della musica pubblicando i loro album. Tra i tanti non possiamo non citare ‘The Kids are alright’, disco che ha ottenuto un grande successo, oltre che due nomination ai Grammy Awards del 2019.

Nella vita di Halle Bailey c’è spazio anche per la recitazione. L’attrice ha fatto il suo esordio sul grande schermo all’età di sei anni, dove ha fatto parte del cast del film L’Ultima Vacanza. Successivamente l’attrice di La Sirenetta è stata una delle protagoniste di Let it shine e della sit-com Grown-ish. Il grande successo di Halle Bailey, però, è senza ombra di dubbio legato al live action Disney La Sirenetta.

Lavoro- La Sirenetta

Nel 2019 Halle Bailey viene scelta per interpretare il ruolo di Ariel per il live action della Disney La Sirenetta, diretto dal regista Rob Marshall il quale ha visto in Halle la persona perfetta per interpretare questo personaggio grazie al suo grande talento. C’è da dire però che molti hanno criticato la scelta del regista, dal momento che hanno considerato i tratti fisici di Halle completamente diversi rispetto a quelli dell’Ariel del famoso cartone animato.

Curiosità e Vita Privata

Per quanto riguarda la vita privata di Halle Bailey, e in particolar modo quella sentimentale, c’è da dire che non si hanno molte informazioni. Sappiamo che oggi l’attrice de La Sirenetta vive insieme a sua sorella Chloe a nord di Los Angeles. Nel 2021 Halle ha iniziato una relazione con il rapper DDG ma attualmente non sappiamo se è ancora fidanzata o se è tornata single.

Il profilo Instagram di Halle Bailey può contare ben 4 milioni e mezzo di followers. Qui la cantante e attrice condivide momenti inerenti principalmente al suo lavoro, mettendo invece da parte quelli privati.