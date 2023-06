Chi è Rachel Zegler? Biografia, lavoro e curiosità sulla protagonista del live action di Biancaneve

Rachel Zegler è una giovane attrice e cantante statunitense. Nota per aver ottenuto il ruolo di protagonista di Lucy Gray Bard nel film Hunger Games: la ballata dell’usignolo e del serpente, l’attrice è la principessa Disney Biancaneve nel live action della pellicola. Scopriamo insieme tutto quello che c’è da sapere sulla sua biografia, carriera e vita privata.

Chi è Rachel Zegler

Nome: Rachel

Rachel Cognome : Zegler

: Zegler Età: 22

22 Data di nascita: 3 maggio 2001

3 maggio 2001 Luogo di nascita : Hackensack

: Hackensack Segno Zodiacale: Toro

Toro Professione : attrice e cantante

: attrice e cantante Peso: 50 kg

50 kg Colore occhi : neri

: neri Colore capelli : neri

: neri Profilo Instagram Ufficiale: rachelzegler

Biografia

Raquel Anne Zegler è una giovane attrice e cantante statunitense nata il 3 maggio 2001 nel New Jersey, precisamente a Hackensack. La sua famiglia è composta dalla madre Gina e il padre Craig Zegler e la sorella maggiore Jacqueline. La celebre attrice ha origini sia polacche che colombiane. Ha trascorso la sua infanzia a Clifton. Qui è stata una studentessa dell’Immaculate Conception High School. In questi anni si accorge di nutrire una profonda passione per la recitazione e il teatro ed è proprio nella sua scuola che prende parte a piccoli ruoli come protagonista in “La belle e la bestia”, “La Sirenetta”, “42nd Street” e “Shreck”. Nell’anno 2019 consegue il diploma.

Vita Privata

Per quanto riguarda la vita privata di Rachel Zegler, non siamo a conoscenza di molte informazioni in quanto è una persona molto riservata. Tuttavia, sappiamo che è molto attiva sui social. Infatti, ha un profilo Instagram che conta più di 1 milione di followers e tramite cui condivide contenuti sulla propria vita professionale e quotidianità. Attualmente non siamo a conoscenza se sia impegnata in una relazione o meno.

Carriera

La carriera di Raquel ha inizio all’età di 16 anni quando decide di partecipare alle audizioni virtuali di Steven Spielberg su Twitter per il remake del film West side story. L’attrice ottiene il ruolo nonostante avessero partecipato oltre 30.000 candidate. Il regista si accorge immediatamente del suo fantastico talento musicale e le offre il ruolo della protagonista Maria. Nel frattempo continua a nutrire una profonda passione per le principesse Disney e per il canto. Pertanto, durante il suo tempo libero si dedicava a registrare e pubblicare cover sul suo canale YouTube che ad oggi conta 200.000 iscritti. Grazie al ruolo ottenuto da Steven Spielberg, conquista anche il Golden Globe come migliore attrice in un film commedia o musicale. Nell’anno 2023 ottiene un altro successo: la parte della dea Anthea nel film del DC Extended Universe Shazam! Furia degli dei. In quello stesso anno interpreta la protagonista Lucy Gray Bard nel film Hunger Games: la ballata dell’usignolo e del serpente. Infine, nel 2024 è la volta della principessa Disney Biancaneve nell’adattamento in live-action.

Filmografia

West Side Story (2021)

Shazam! Furia degli dei (Shazam! Fury of the Gods) (2023)

Hunger Games: La ballata dell’usignolo e del serpente (The Hunger Games: The Ballad of Songbirds and Snakes) (2023)

Biancaneve (Snow White) (2024)

Riconoscimenti

Golden Globe

•Migliore attrice in un film commedia o musicale per West Side Story – 2022



Critics’ Choice Awards

•Candidatura al miglior cast per West Side Story – 2022

•Candidatura alla migliore giovane interprete per West Side Story – 2022

National Board of Review Awards

•Migliore attrice protagonista per West Side Story -2022

