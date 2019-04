Titolo originale: A Rainy Day in New York

Regia: Woody Allen

Cast: Timothée Chalamet, Jude Law, Kelly Rohrbach, Elle Fanning, Selena Gomez, Liev Schreiber, Diego Luna, Rebecca Hall, Cherry Jones, Annaleigh Ashford, Griffin Newman, Taylor Black, Kathryn Leigh Scott, Aynsleigh Dann, Natasha Romanova, Catherine LeFrere, Jacob Berger

Genere: Commedia

Durata: n/d

Produzione: USA, 2019

Distribuzione: Lucky Red

Data di uscita: 3 ottobre 2019

Vincitore di ben quattro Premi Oscar (tre in qualità di Miglior Sceneggiatura Originale nel 1978, 1987 e 2012; uno per Miglior Regia nel 1978), Woody Allen torna in qualità di regista in un film commedia ambientato nella "città che non dorme mai", ovvero New York.

Un giorno di pioggia a New York: la trama

La storia racconta di una coppia desiderosa di passare un fine settimana insieme e senza pensieri a New York. Sfortunatamente per i due ci sono in agguato una serie di avventure impreviste e un malaugurato maltempo; il tutto condito da situazioni comiche e demenziali.

Un giorno di pioggia a New York: un cast stellare

I due innamorati sono interpretati da Timothée Chalamet, un giovane attore prodigio plurinominato a vari premi per la sua interpretazione di Elio Perlman in "Chiamami col tuo nome" (2018), e da Elle Fanning ("Super 8", 2011; "The Neon Demon", 2016).

Oltre ai due interpreti principali vi sono altri attori molto rinomati come ad esempio Jude Law, nominato al Premio Oscar nella categoria Miglior Attore Non Protagonista per "Il talento di Mr. Ripley" (1999) e come Miglior Attore Protagonista in "Ritorno a Cold Mountain" (2003); interprete anche di personaggi di numerosi franchise, il più recente è stato il suo ruolo di Yon-Rogg in "Captain Marvel", 2019.

Liev Schreiber ("The Butler - Un maggiordomo alla Casa Bianca", 2013; "Defiance - I giorni del coraggio", 2008), Diego Luna ("Rogue One: A Star Wars Story", 2016; "Se la strada potesse parlare", 2018), Rebecca Hall ("The prestige", 2006; "Teen Spirit", 2018) e la giovane cantante Selena Gomez, famosa per aver interpretato la protagonista della serie TV targata Disney, "I maghi di Waverly" (in onda dal 2007-2012).