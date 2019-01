In attesa delle nomination dei tanto attesi premi Oscar, ecco quelle che decretano le peggiori performance dell’anno: i Razzie Awards, giunti ormai alla 39sima edizione.

Razzie Awards 2019: a chi i temuti premi a forma di lampone???

Per gli appassionati di cinema inizia una stagione ricca di appuntamenti che ci vede pronti a seguire le varie premiazioni dell’anno inaugurate il 6 gennaio, come sempre, dai Golden Globe, che hanno premiato nelle categorie più importanti (Miglior Film e Miglior Attore) a “Bohemian Rhapsody“. In attesa delle candidature alle statuette più ambite, quelle dei premi Oscar, che saranno svelate questa sera, passiamo in rassegna quelle dei più temuti Razzie, che decretano i peggiori film o attori o sceneggiatori del 2018, appena passato.

Incetta di nomination per “Gotti – Il primo padrino” e “Pupazzi senza Gloria“, presenti in ben sei categorie, così come per “Holmes & Watson” che figura in cinque categorie. A seguire quattro nomination per “Winchester” e tre per “Robin Hood” e ugual numero per “Cinquanta sfumature di rosso“.

Tutte le nomination

Peggior Film

Gotti

Holmes & Watson

Pupazzi senza gloria

Robin Hood

Winchester

Peggior Regista

Etan Cohen, “Holmes & Watson”

Kevin Connolly, “Gotti”

James Foley, “Cinquanta sfumature di rosso”

Brian Henson, “Pupazzi senza gloria”

The Spierig Brothers, “Winchester”

Peggior Sceneggiatura

Death of a Nation

Cinquanta sfumature di rosso

Gotti

Pupazzi senza gloria

Winchester

Peggior Attore

Johnny Depp (voce), “Sherlock Gnomes”

Will Ferrell, “Holmes & Watson”

John Travolta, “Gotti”

Donald J. Trump (nei panni di se stesso), “Death of a Nation” e “Fahrenheit 11/9”

Bruce Willis, “Death Wish”

Peggior Attrice

Jennifer Garner, “Peppermint”

Amber Heard, “London Fields”

Melissa McCarthy, “Pupazzi senza gloria” e “Life of the Party”

Helen Mirren, “Winchester”

Amanda Seyfried, “The Clapper”

Peggior Attore non Protagonista

Jamie Foxx, “Robin Hood”

Ludacris (voce), “Show Dogs”

Joel McHale, “Pupazzi senza gloria”

John C. Reilly, “Holmes & Watson”

Justice Smith, “Jurassic World: Il regno distrutto”

Peggior Attrice non Protagonista

Kellyanne Conway (nei panni di se stessa), “Fahrenheit 11/9”

Marcia Gay Harden, “Cinquanta sfumature di rosso”

Kelly Preston, “Gotti”

Jaz Sinclair, “Slender Man”

Melania Trump (nei panni di se stessa), “Fahrenheit 11/9”

Peggior Coppia

2 attori o pupazzi a caso di “Pupazzi senza gloria”

Johnny Depp e la sua carriera che sta tramontando in “Sherlock Gnomes”

Will Ferrell e John C. Reilly mentre distruggono due tra i personaggi più amati della letteratura,” “Holmes & Watson”

Kelly Preston e John Travolta in “Gotti”

Donald J. Trump e la sua enorme meschinità in “Death of a Nation” e “Fahrenheit 11/9”

Peggior Remake, Copia o Sequel

“Death of a Nation” (copia di “Hillary’s America”)

“Holmes & Watson”

“Il giustiziere della notte”

“The Meg” (copia di “Lo squalo”)

“Robin Hood”