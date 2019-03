Questa prima settimana di marzo si apre con nove nuovi film in uscita nelle nostre sale cinematografiche, film biografici, commedie e anche un po’ d’animazione.

Film al cinema dal 7 marzo: attori Premi Oscar

Sono in uscita questa settimana al cinema due film interpretati da attori che hanno già vinto un Premio Oscar nella categoria Miglior Attore/Attrice protagonista. Da una parte troviamo “”Cocaine – La Vera Storia di White Boy Rick” un film drammatico diretto da Yann Demange con Matthew McConaughey protagonista. Questa pellicola segue le vicende di un quattordicenne, Richard Wershe Jr, divenuto a metà degli anni Ottanta un informatore sotto copertura per la polizia locale e per i federali di Detroit. In seguito però i stessi pongono fine alla sua doppia vita quando, qualche anno dopo, viene trovato in possesso di 17 kg di cocaina.

Dall’altra parte invece esce oggi “Gloria Bell” di Sebastian Lello con una straordinaria Julianne Moore protagonista. Gloria Bell è una donna sulla soglia dei 60, divorziata da dieci anni, che si ribella ai conformismi della sua età per sentirsi ancora viva. Si diverte a rompere la monotonia della quotidianità frequentando discoteche e locali notturni, dove oltre a dedicarsi alla sua passione per il ballo, si concede anche qualche piccola avventura occasionale. Tutto cambia quando una sera, conosce Rodolfo.

Film al cinema dal 7 marzo: i film italiani

Quattro film italiani molto diversi tra di loro sono in uscita da oggi al cinema.

“C’è tempo” è un film di Walter Veltroni con Stefano Fresi protagonista, il quale impersona un quarantenne immaturo e precario, che vive in un paesino piemontese. La sua vita cambierà dopo che alla morte del padre scopre di avere un fratellastro. Con l’intenzione di lasciare il ragazzino in un istituto francese, i due partiranno per un viaggio on the road.

Valeria Bruni Tedeschi torna alla regia con il film “I Villeggianti”. Al centro della storia c’è un dramma corale: tutti gli invitati della lussuosa residenza estiva sulla riviera francese, cercano una via di fuga dal fallimento della propria vita.

“La fuga” è l’opera prima della regista toscana Sandra Vannucchi, ispirata da una storia vera con Donatella Finocchiaro e Filippo Nigro protagonisti. Il film segue le vicende di Silvia una bambina molto vivace, che ha come desiderio quello di vedere la città di Roma. Non ascoltata dai genitori, persi nel loro mondo, un giorno decide di scappare di casa per raggiungere la sua meta da sola.

L’ultimo film italiano è l’horror di Giovanni Marzagalli, in arte John Real, “Il carillon”. Sophie rimasta orfana viene affidata alle cure di sua zia Annabelle. Nella nuova casa dove si trasferiscono, la bambina trova un carillon di legno, con uno strano simbolo inciso. Ogni volta che viene aperto la sua sinistra melodia sembra allungarsi, catturando sempre più l’attenzione di Sophie che ad un certo punto ne viene ammaliata, influenzando anche il suo comportamento.

Film al cinema dal 7 marzo: le altre uscite

“Il colpevole – The Guilty” è un film danese, già vincitore del Premio della Giuria al Sundance Film festival. Ambientato in un claustrofobico centralino-emergenze della stazione di polizia, Asger Holm è un ex-poliziotto sospeso dal suo incarico per un caso di omicidio. Il giorno prima del processo riceve una misteriosa telefonata da parte di una donna che afferma di essere stata rapita. Inizia così il conto alla rovescia per riuscire a salvare la donna e trovare il sequestratore, mettendo a rischio la propria carriera.

“Non sposate le mie figlie 2” è il sequel del film campioni d’incassi francese che segue le vicende dei coniugi Verneuil e le loro figlie. Dopo aver accettato e imparato ad apprezzare la multiculturalità della loro famiglia nel primo capitolo, in questo secondo film dovranno confrontarsi con la nuova decisione delle loro figlie, quella di trasferirsi, con i loro bambini, nei paesi d’origine dei loro mariti.

Un altro film francese in uscita questa settimana nelle nostre sale cinematografiche è “Asterix e il segreto della pozione magica”. In questa avvincente avventura Asterix e Obelix dovranno aiutare l’anziano druido Panoramix a trovare l’erede a cui tramandare l’antico segreto della sua pozione magica.

Tomas Barile

07/03/2019