Cocaine - La Vera Storia di White Boy Rick - Recensione: la periferia del sogno americano, fra droga e disagio sociale

C’era l’inferno a Detroit negli anni 80. Nei sobborghi della città del Michigan scorreva la droga e travolgeva vite. Nella periferia del sogno reaganiano, un padre di famiglia sbarcava il lunario con un piccolo traffico di armi. L’uomo, abbandonato dalla moglie, aveva due figli adolescenti: la più grande era una tossica, il più piccolo, Rick junior, tentava i primi passi nell’azienda del padre.

“Cocaine - La Vera Storia di White Boy Rick” indossa gli occhi di Rick e ci mostra il suo terribile micro universo dove il male ha ceduto il passo al bene, in cui i tutori della legge possono instradare un ragazzo allo spaccio per stanare i pesci grossi. Non è solo un mondo al rovescio, è una società contaminata dal disagio e dal crimine e abbandonata a se stessa, un posto dove si nasce e dove si muore senza avere la possibilità di spostarsi di un centimetro: migliorare il proprio status sociale non è un’opzione valutabile anzi, molto probabilmente, non è un’opzione concessa, forse addirittura non prevista.

Cocaine - La Vera Storia di White Boy Rick: una vita senza redenzione

Di questa mancata chance di redenzione è intriso “Cocaine - La Vera Storia di White Boy Rick”. Il film ha un tratto duro ed essenziale che rende credibile una storia incredibile ma vera e si fa apprezzare per la ricostruzione degli ambienti: una periferia fatiscente e malfamata in mano a gruppi di piccoli criminali. La stessa cura non sembra sia stata applicata alla scrittura dei dialoghi che danno l’impressione di non essere sempre all’altezza della situazione, soprattutto in alcuni passaggi in cui serviva accompagnare il pathos di alcune scene.

Il racconto, crudo e serrato, tenta di restituire la deflagrazione della bomba sociale che veniva innescata nei sobborghi di Detroit, ma l’obiettivo viene raggiunto in parte. Inoltre l’ultimo segmento disinnesca il cumulo emotivo regalato allo spettatore: si fosse chiusa 15 minuti prima, la pellicola sarebbe stata più coerente con le iniziali scelte stilistiche, dirette e senza fronzoli. "Cocaine - La Vera Storia di White Boy Rick" ha il merito di portare agli onori del cinema una vicenda che doveva essere raccontata; non spicca il volo verso le alte sfere della settima arte ma rimane comunque un buon film verità, in cui le fiamme dell’inferno descritto bruciano solo a tratti.

Riccardo Muzi