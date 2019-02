Titolo originale: The Musix Box

Regia: John Real

Cast: Rachel Daigh, Antonio Lujak, Fiona Whitelaw, Cearl Pepper, Antonella Salvucci, Hilarry Derret

Genere: Horror, colore

Durata: 83 minuti

Produzione: Italia, 2018

Distribuzione: Real Dreams Entertainment

Data di uscita: 7 marzo 2019

“Il Carillon”, con il successo riscontrato nelle oltre 100 sale vietnamite in cui ha ottenuto il maggior numero di incassi per le prime due settimane dall'uscita, è stato aggiunto tra i dieci film più spaventosi che parlano di scatole infestate insieme a "The Conjuring", "Leprechaun", e "Jumanji".

Il Carillon: una melodia assassina

Sophie è una bambina di sei anni che, orfana di entrambi i genitori a causa di un tragico incidente, viene affidata a una lontana zia, Annabelle.

Le due si trasferiscono in una grande casa vittoriana, dove Sophie trova una misteriosa scatola di legno su cui è inciso uno strano simbolo, ma che non riesce a schiudere.

Cercando di stabilire un rapporto con la bambina, Annabelle l'aiuta a sbloccarla, scoprendo così che si tratta di un antico carillon. Ogni volta che viene aperto la sua sinistra melodia sembra allungarsi, catturando sempre più l'attenzione di Sophie che ad un certo punto ne viene ammaliata, influenzando anche sul suo comportamento.

Annabelle, spaventata, cerca quindi l'aiuto di uno psicologo infantile, con cui scopre che il carillon è infestato da uno spirito maligno. Nel disperato tentativo di distruggerlo, la loro vita si trasforma così in un incubo, una corsa contro una melodia che cerca di completarsi.

Il carillon: John Real, Globo d'Oro come regista rivelazione nel 2011

“Il carillon” è stato diretto dal regista siciliano Giovanni Marzagalli, in arte John Real, vincitore del Globo d'Oro come Regista Rivelazione nel 2011 con il thriller sovrannaturale “Native”.

La pellicola è distribuita nelle sale da Real Dreams Entertainment.