Regia: Sandra Vannucchi

Cast: Donatella Finocchiaro, Filippo Nigro, Lisa Ruth Andreozzi, Madellena Halilovic, Andrea Atzei, Alessio Spagnoli, Dario Andreozzi, Linda Cerabolini

Genere: Drammatico, colore

Durata: 80 minuti

Produzione: Svizzera, Italia, 2017

Distribuzione: Lo Scrittoio

Data di Uscita: 7 marzo 2019

“La fuga” è l’opera prima della regista toscana Sandra Vannucchi, ispirata da una storia vera, che si basa in parte sull’esperienza che lei stessa ha vissuto quando era una bambina. Girato in Toscana a Pistoia e dintorni in un vero campo nomadi, con attori non professionisti, il film oltre a essere presente in diversi Festival internazionali, è stato finalista, all’edizione del 2018 del premio Young Audience Awards, nella categoria ufficiale degli European film Awards ,i premi che ogni anno, celebrano l’eccellenza della produzione cinematografica europea. "La fuga" seuge la storia di amicizia, tra una bambina di undici anni e una ragazza rom, sottolineando il profondo disagio esistenziale di un contesto familiare alquanto difficile.

La fuga: sogni e speranze di un futuro migliore

Silvia (Lisa Ruth Andreozzi) è una bambina molto vivace, che vive con la madre, sofferente di una grave forma di depressione cronica e con un padre incapace di comprendere i veri problemi familiari. Proprio la malattia della madre rende fragile il rapporto tra genitori e figli, e fa si, che la situazione a volte diventi insostenibile. Ma Silvia ha un solo desiderio, visitare Roma e, nonostante lo continui a dire, le sue parole non vengono mai prese in considerazione. Un bel giorno allora, capendo che mai nessuno le permetterà di realizzare il suo sogno, decide di andare via di casa, entusiasta di raggiungere la città da sola. Prende il treno e durante il viaggio conosce una ragazza rom Emina (Madellena Halilovic) con cui instaura da subito un forte legame di amicizia. Questo le permetterà di proiettarsi verso un mondo che la renderà matura, portandosi con sé un bagaglio di esperienze che faranno riflettere.

“La Fuga” è realizzato in collaborazione con RTS (radio televisione svizzera), contributo di Italian National Tax Credit Program; regione Lazio; Roma Lazio Film Commision; Toscana Film Commision. Lisa Ruth Andreozzi, la bambina protagonista alla sua seconda esperienza cinematografica, dopo che si è cimentata in una piccola parte in un horror, ha ricevuto una menzione speciale per il suo eccezionale debutto alla recitazione al Festival di Woodstock.