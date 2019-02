Sono otto i nuovi film in uscita in questo ultimo giorno di febbraio nelle nostre sale cinematografiche, tra questi troviamo due commedie italiane e l’ultimo film del regista danese Lars Von Trier.

Film al cinema dal 28 febbraio: commedie italiane

Due commedie italiane molto diverse tra loro sono in uscita da oggi nelle nostre sale cinematografiche. Da una parte troviamo “Croce e delizia” di Simone Godano con Alessandro Gassmann e Fabrizio Bentivoglio protagonisti. La pellicola segue le vicende di due famiglie molto diverse tra di loro, che si ritroveranno a passare una vacanza insieme per un valido motivo: l’annuncio di un matrimonio tra i rispettivi capifamiglia.

Dall’altra parte invece troviamo “Domani è un altro giorno” di Simone Spada con Marco Giallini e Valerio Mastandrea protagonisti. Questa commovente commedia racconta la storia di due amici che vivono in maniera totalmente diversa la propria vita. Quando uno dei due scopre di avere una malattia terminale, il suo compito più angoscioso è trovare una sistemazione al suo cane Pato.

Film al cinema dal 28 febbraio: le altre uscite

“La casa di Jack” ultimo cruento film del regista danese Lars Von Trier con Matt Dillon e il compianto Bruno Ganz protagonisti uscirà in Italia in due versioni, doppiata e censurata e in lingua originale nella sua versione integrale. La storia segue un ingegnere psicopatico, Jack, con tendenze ossessivo-compulsive, unite a una grande propensione artistica che trova la sua espressione negli omicidi commessi in un lungo periodo di tempo.

“The Vanishing – Il mistero del Faro” è un thriller con Gerard Butler protagonista. La pellicola ci riporta indietro nel tempo, a un fatto ad oggi ancora irrisolto, avvenuto nelle isole Flannan il 15 dicembre 1900, quando, una piccola barca di diporto trovò il faro dell’isola spento e i tre guardiani dispersi.

La storia del film “Il miglior regalo” inizia durante le riprese dell’ultima sequenza di un western. Tutto sembra esser pronto ma all’ultimo momento il regista decide di modificare lo script classico dove il buono uccide il cattivo. Non convinto che la vendetta sia l’unico modo per dare una buona fine al suo lavoro, l’artista decide allora di intraprendere un viaggio nel mondo alla ricerca di una migliore soluzione.

Oggi è in uscita anche il sequel del film del 2017 “Auguri per la tua morte”. In “Ancora auguri per la tua morte” la trama riprende proprio dall’ultima sequenza del primo film. Qui la giovane e irriverente Tree Gelbman si troverà nuovamente bloccata nell’incubo di rivivere quotidianamente il giorno del suo compleanno, nonché del suo brutale omicidio.

Film al cinema dal 28 febbraio: i film d’animazione

Questa settimana è in uscita nelle nostre sale il film d’animazione “Dragon Ball Super: Broly – Il Film” una storia tutta nuova sul leggendario Super Saiyan, non collegata con gli altri film dedicati a lui usciti negli anni passati. Tre destini dunque si scontrano, Goku, Vegeta ed il temibile guerriero Saiyan Broly, giunto sulla terra con una navicella assieme al padre Paragas. Questa sfida che avrà diversi flashback, legati all’origine degli eroi e della storia, culminerà in una devastante battaglia che farà tremare l’universo intero.

“C’era una volta il Principe Azzurro” segue le vicende di un giovane principe, con il potere di far innamorare ogni donna con la sua presenza. L’incantesimo si potrà spezzare solamente quando lui troverà il vero amore, prima di aver compiuto 21 anni. Tutto cambia quando il Re, stanco dei suoi atteggiamenti, invia il principe in missione, accompagnato solamente da uno scudiero. Sotto le vesti da scudiero, però si nascondo una ladra di gioielli, anche lei maledetta, ma che, al contrario del principe, non è in grado di provare amore.

Tomas Barile

28/02/2019