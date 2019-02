Il miglior regalo (2018)

Titolo originale: El mayor regalo

Regia: Juan Manuel Cotelo

Cast: Carlos Aguillo, Carlos Chamarro, Juan Manuel Cotelo

Genere: Drammatico, Commedia, Western, Documentario, colore

Durata: 107 minuti

Produzione: Spagna, 2018

Distribuzione: Infinito + 1

Data di uscita: 28 febbraio 2019

“Il miglior regalo” inizia durante le riprese dell’ultima sequenza di un film western. Tutto sembra esser pronto ma all’ultimo momento il regista decide di modificare lo script classico dove il buono uccide il cattivo. Non convinto che la vendetta sia l’unico modo per porre una buona fine al suo film decide allora di intraprendere un viaggio nel mondo alla ricerca di una migliore soluzione, per sconfiggere qualsiasi guerra. Perché il tema della vendetta diventi il tema del perdono.

Il miglior regalo: la vendetta non è la soluzione

“Il miglior regalo” è un documentario del regista spagnolo Juan Manuel Cotelo, già autore di film come “Terra di Maria” nel 2013 e “Footprints - Il Cammino della Vita” del 2016.

Questo è documentario basato interamente sulla verità. La verità di quelle persone che hanno subito delle perdite durante il genocidio in Ruanda o nelle guerriglie in Colombia. Verità di chi si è sporcato le mani nel sangue di innocenti e che a distanza di anni vogliono mettere a nudo le proprie coscienze. Non risparmiando alcun dettaglio delle crude vicende, il regista vuole così divulgare un messaggio di riconciliazione, in questi tempi dove l’odio verso gli altri, soprattutto i più deboli, sta dilagando.

Come spiega il regista spagnolo le storie del film “Il miglior regalo” sono miracoli, frutto di gesti di pace. Dove il cuore di chi ha ricevuto il perdono ricomincia a battere.

Scritto dallo stesso regista Juan Manuel Cotelo con la partecipazione di Alexis Martínez, a prestare la voce per il doppiaggio nella versione italiana di due dei personaggi della pellicola è stato chiamato l’attore Giovanni Scifoni.

“Il miglior regalo” è stato prodotto e successivamente distribuito dalla casa di produzione Infinito Mas Uno.