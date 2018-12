Titolo originale: Keepers

Regia: Kristoffer Nyholm

Cast: Gerard Butler, Peter Mullan, Gary Lewis, Ólafur Darri Ólafsson, Søren Malling, Ken Drury, Emma King, Connor Swindells, Roderick Gilkison, John Taylor

Genere: Thriller, colore

Durata:n/d

Produzione: Gran Bretagna, 2018

Distribuzione: Notorious Pictures

Data di uscita: 28 febbraio 2019

"The Vanishing - Il mistero del Faro" è un thriller del regista e produttore televisivo Kristoff Nyholm con Gerard Butler, Peter Mullan e Connor Swindells, Gary Lewis ed Emma King, tra gli altri.

La pellicola ci riporta indietro nel tempo, a un fatto ad oggi ancora irrisolto, avvenuto nelle isole Flannan il 15 dicembre 1900, quando, una piccola barca di diporto trovò il faro dell'isola spento e i tre guardiani dispersi. Dal 1971 il faro venne automatizzato.

The Vanishing - il Mistero del Faro: tra leggende e realtà

I fari sono e saranno sempre la location ideale per libri e pellicole di mistero e tensione, a partire da Edgar Allan Poe con la sua opera incompiuta " The Lighthouse" fino ad arrivare ai giorni nostri con l'ultimo romanzo di Filippo Semplici "Il Faro" e nella filmografia a "The Light at the Edge of The World" o "Lighthouse Keeper" per citarne alcuni.

Anche in "The Vanishing - il Mistero del Faro" partiamo da un'isola, disabitata, da un cielo plumbeo, un vento incessante, un faro e tre uomini, tre guardiani che si alternano in un turno di sei settimane. Inizialmente le giornate scorrono tranquille, in una routine che sembra inarrestabile fino a quando il ritrovamento di una cassa piena d'oro e un omicidio casuale scatenano una fitta serie di eventi che confluirà in una follia, generata da un'avidità senza controllo per arrivare all'epica conclusione dello scontro finale, in un crescendo di tensioni e profonde paure. I personaggi avranno a che fare prima con una minaccia giunta dal mare, poi con se stessi e le loro più intime e devastanti ossessioni.

The Vanishing - Il Mistero del Faro, nelle profondità degli abissi di una terra inospitale

Eilean More, una delle isole Ebridi di cui si parla nella pellicola, ha un'aspetto estremamente inquietante, sembra un'enorme mano che emerge dal mare per poi affondare i suoi artigli nelle profondità degli abissi. Si narra che i pastori stessi di quelle terre, nel portare a pascolare le pecore, seguissero un antico rituale atto a scacciare le forze negative. Solo cosi le oscure presenze che dominavano quel posto avrebbero consentito la sosta.

"The Vanishing - Il Mistero del Faro", dopo lunghissimi anni, riporta in vita le anime, il mistero e le leggende su queste isole, le più occidentali terre della Scozia, infestate secondo i nativi da presenze inquietanti e minacciose e fa risuonare echi di mistero che ancora sembrano aleggiare su queste lande remote ed oscure.

La pellicola è distribuita nelle nostre sale dalla Notorious Pictures.