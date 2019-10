Questa settimana di ottobre porta nelle nostre sale cinematografiche nove nuovi film, tra questi anche una pellicola tratta da una delle serie televisive più amate.

Film al cinema dal 24 ottobre: i più attesi

Guillermo del Toro è tra i produttori della pellicola horror firmata da André Øvredal “Scary Stories To Tell in the Dark” che trae origine dall’omonima trilogia degli anni ’80 scritta da Alvin Schwartz. Ambientato sul finire degli anni ’60, in una tranquilla cittadina di provincia americana, un misterioso libro dà origine a una serie di eventi macabri e inquietanti, che solo un gruppo di adolescenti ha il potere di combattere.

Terminata nel dicembre del 2015 dopo 52 episodi arriva sul grande schermo diretto da Michael Engler con l’intero cast originale il film di “Downton Abbey“. Le vicende si svolgono sempre nella dimora del conte e della contessa di Grantham e seguirà la vita della famiglia Crawley e dei loro dipendenti all’inizio del regno di Giorgio V. La casa in stile edoardiano, locata nella campagna inglese, fa da sfondo alle vicende narrate.

“Finchè morte non ci separi” con Andie MacDowell e Adam Brody protagonisti, segue le vicende di una donna che sposa un uomo dedito come tutta la sua famiglia a dei giochi. Quello che la donna non sa è che la sua prima notte di nozze si trasformerà in un vero e proprio incubo. Infatti tutta la famiglia dello sposo, formata da ricchi ed eccentrici personaggi, la costringerà a partecipare ad un terrificante nascondino.

Film al cinema dal 24 ottobre: film italiani

Il regista nominato al Premio Oscar Gabriele Salvatores con Claudio Santamaria protagonista porta sul grande schermo “Tutto il mio folle amore” liberamente ispirato al romanzo “Se ti abbraccio non aver paura” dello scrittore Fulvio Ervas. Il film segue le vicende di Andrea e Franco rispettivamente padre e figlio in un viaggio on the road tra il nord est italiano e la penisola balcanica. Il figlio è un adolescente autistico con tanta voglia di vivere e accompagnerà il padre, un cantante nei matrimoni e nelle feste locali, in questo viaggio senza porsi alcun limite.

Interamente girato a Vittoria, in provincia di Ragusa, “Entro Mezzanotte” co-diretto dai registi Peppino Orecchia e Tony Gangitano racconta una vicenda familiare ma non per questo meno tragica nella sua quotidianità. Il protagonista è un senzatetto, un uomo che ha vissuto la forma di privazione più totale: il rifiuto della società.

“Sole” è una pellicola drammatica del regista Carlo Sironi che ruota attorno alla storia di due giovani adulti entrambi privi di direzione, Ermanno, un orfano che sembra vivere la propria vita galleggiando appena e Lena, orfana anche lei e incinta di un figlio dal futuro incerto.

Film al cinema dal 24 ottobre: le altre uscite

“Vicino all’orizzonte” diretto da Tim Trachte è tratto dall’omonimo best-seller internazionale scritto da Jessica Koch, ispirato alla vera, struggente storia d’amore vissuta dalla scrittrice alla fine degli anni ’90.

Presentato al Sundance Film Festival del 2018 esce oggi nelle nostre sale “Miserere” un film di Babis Makridis. Il protagonista è Yannis Drakopoulos un avvocato di circa 45 anni che vive con il figlio adolescente. Sua moglie, a seguito di un grave incidente, si trova in coma, ricoverata in una clinica privata. L’Avvocato vive la compassione degli altri verso la sua tragedia come una specie di droga, della quale diventerà ben presto dipendente.

Dopo la loro avventura sull’isola Gran Tesoro la ciurma dei pirati capeggiata da Monkey D. Luffy torna al cinema con “One Piece: Stampede” il suo quattordicesimo film dove invitati ad una festa scopriranno presto terribili verità.

24/10/2019

Tomas Barile