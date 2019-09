Miserere (2018)

Titolo originale: Pity

Regia: Babis Makridis

Cast: Yannis Drakopoulos, Evi Saoulidou, Nota Tserniafski, Makis Papadimitriou, Georgina Chryskioti

Genere: Drammatico, colore

Durata: 97 minuti

Produzione: Grecia, Polonia, 2018

Distribuzione: Tycoon distribution

Data di uscita: 24 ottobre 2019

"Miserere" è una black comedy di Babis Makridis, presentato al Sundance Film Festival 2018 e uscito vincitore dal Torino Film Festival (premio FIPRESCI).

Miserere: come diventare dipendenti dalla tristezza

Yannis Drakopoulos è un avvocato di circa 45 anni, vive con il figlio adolescente. Sua moglie, a seguito di un grave incidente, si trova in coma, ricoverata in una clinica privata. L'Avvocato vive la compassione degli altri verso la sua tragedia come una specie di droga, della quale diventerà ben presto dipendente. Così, persino quando la moglie esce dal coma, l'uomo troverà ogni modo possibile per annientare qualunque barlume di felicità dalla sua esistenza, così da poter continuare ad usufruire di quella compassione, della quale oramai non può più fare a meno.

Miserere: cast & crew

Il film di Babis Makridis è co-sceneggiato da Efthimis Filippou, candidato al Premio Oscar per “The Lobster” nel 2017 e autore delle sceneggiature di “Dogtooth” (2009), “Alps” (2011) e “Il sacrificio del cervo sacro” (2017), scritte insieme al regista Yorgos Lanthimos.

Il film uscirà nelle sale italiane dal 24 ottobre, distribuito da Tycoon Distribution.