Questa settimana sono dieci i nuovi film in uscita nelle nostre sale cinematografiche, tra questi troveremo anche una pellicola biografica su un “signore” molto interessante.

Film al cinema dal 12 settembre: made in Hollywood

Arriva nelle nostre sale “Tolkien” il biopic sulla vita di J. R. R. Tolkien, l’indimenticato autore di capolavori come “Il Signore degli anelli” e “Lo Hobbit”. Lo scrittore ha il volto di Nicholas Hoult, ed è accompagnato sullo schermo da Lily Collins. Questa pellicola è una storia sulla scoperta dell’amore e dei valori dell’amicizia e su quanto la guerra, vissuta dallo scrittore in prima persona, abbia condizionato la creazione della pietra miliare del genere fantasy.

Natalie Portman insieme a Jude Law e Willem Dafoe sono i protagonisti del film drammatico e musicale “Vox Lux”. La pellicola che si divide in due periodi diversi racconta la storia di due sorelle sopravvissute ad una sparatoria nella loro scuola nel 1999. Dopo questo attacco diventano famose scrivendo e cantando una canzone che racconta i loro tragici momenti. Nel 2017, Celeste, dopo qualche passo falso nella sua carriera è pronta a ritornare sulle scene con un grande show, ma tutto andrà per il peggio.

Seth Rogen con Evan Goldberg produce una nuova esilarante commedia diretta da Lee Eisenberg e Gene Stupnitsky con Jacob Tremblay protagonista sull’arte di diventare grandi. “Good Boys – Quei cattivi ragazzi” segue le vicende di tre ingenui dodicenni alle prese con il loro primo bacio e la scoperta dell’altro sesso.

“E poi c’è Katherine” è una commedia diretta da Nisha Ganatra con Emma Thompson e Mindy Kaling protagoniste. Katherine Newbury è una delle conduttrici più rinomate e capaci nel panorama dei programmi televisivi di tarda notte che viene accusata di essere sessista verso le donne. Per cercare di ripulirsi l’immagine ingaggerà Molly Patel nel gruppo degli scrittori maschili del talk show.

“Strange but True” è un thriller psicologico che segue le vicende di Melissa, una giovane donna incinta, che arriva improvvisamente nella casa in cui vivono Philip Chase e sua madre. Questo sarà l’inizio di un viaggio misterioso nel passato della propria famiglia.

Film al cinema dal 12 settembre: le uscite nostrane

“Tutta un’altra vita” è una commedia scritta e diretta da Alessandro Pondi con Enrico Brignano e Ilaria Spada protagonisti. Gianni è un tassista romano che stanco della sua vita monotona cerca in tutti i modi di modificare la sua quotidianità. L’opportunità arriva quando una coppia molto ricca, in partenza per le Maldive, scorda le chiavi della propria villa nella sua macchina. Non riuscendo a resistere Gianni vivrà una settimana di emozioni mai provate che finiranno nell’incontro con Lola che gli sconvolgerà la vita.

Presentato in Concorso al Festival di Venezia 2019 e vincitore del Premio Speciale della Giuria esce oggi nelle nostre sale il nuovo film di Franco Maresco “La mafia non è più quella di una volta“, un documentario sulla mafia a 25 anni di distanza dalle stragi di Capaci e via D’Amelio.

Film al cinema dal 12 settembre: le altre uscite

“La vita invisibile di Eurídice Gusmão” diretto da Karim Aïnouz è ambientato nella Rio de Janeiro degli anni ’50 e segue le vicende di due sorelle, Gloria ed Euridice. Le due donne molto unite tra loro finiranno per essere divise da un terribile e ingiusto destino.

“Grandi bugie tra amici” riprende la storia dopo sette anni raccontata nel film “Piccole bugie tra amici” con tutti i protagonisti del primo capitolo. Max decide un giorno di scappare nella sua casa al mare, ma nel giorno del suo compleanno viene raggiunto da tutti i suoi amici. Se la sorpresa da parte loro è riuscita meno sarà la felicità con cui Max li accoglierà nella sua casa.

“Angry Birds 2 – Nemici amici per sempre” è il secondo capitolo del film campione d’incassi uscito nel 2016. Questa volta i pacifici uccelli, incapaci di volare, si uniranno ai cattivi maiali per sconfiggere un pericolo ancora più terribile. Nel cast italiano torneranno a prestare le loro voci Maccio Capatonda, Alessandro Cattelan e Francesco Pannofino.

12/09/2019

Tomas Barile