Regia: Brady Corbet

Cast: Natalie Portman, Jude Law, Stacy Martin, Christopher Abbott, Raffey Cassidy, Willem Dafoe, Jennifer Ehle, Maria Dizzia, Erik King, Matt Servitto

Genere: Drammatico, Musicale, colore

Durata: 110 minuti

Produzione: USA, 2018

Distribuzione: Eagle Pictures

Data di uscita: 12 settembre 2019

“Vox Lux” segue la storia di due sorelle, Celeste ed Ellie, sopravvissute ad una sparatoria nella propria scuola nel 1999. Dopo questo attacco diventano famose scrivendo e cantando una canzone che racconta i loro tragici momenti. Nel 2017, Celeste, dopo qualche passo falso nella sua carriera è pronta a ritornare sulle scene con un grande show, quando tutto andrà per il peggio. In Croazia un gruppo di terroristi compiono una strage su una spiaggia indossando una mascherata ispirata ad un suo videoclip.

Vox Lux: una storia divisa in due

“Vox Lux” è una pellicola drammatica musicale diretta da Brady Corbet al suo secondo lungometraggio da regista dopo “The Childhood of a Leader - L'infanzia di un capo” del 2015.

Questo film copre un arco temporale che va dal 1999 ai nostri giorni, raccontando come spiega lo stesso regista eventi cruciali e i relativi modelli culturali che hanno costruito la prima parte del nostro secolo.

Protagonisti di “Vox Lux” sono Natalie Portman (“La mia vita con John F. Donovan” di Xavier Dolan, “Song to Song” di Terrence Malick) nel ruolo di Celeste, Jude Law (“Captain Marvel” di Anna Boden e Ryan Fleck, “Animali fantastici - I crimini di Grindelwald” di David Yates) nel ruolo del suo manager e Stacy Martin (“Il mio Godard” di Michel Hazanavicius, “Tutti i soldi del mondo” di Ridley Scott) che interpreta la sorella Ellie.

La colonna sonora affidata a Scott Walker vede la partecipazione, soprattutto per la seconda parte del film, della cantautrice Sia che è anche produttrice esecutiva della pellicola.

“Vox Lux” è stato presentato in anteprima alla 75^ edizione della Mostra internazionale d'arte cinematografica di Venezia in concorso per il Leone d’oro.