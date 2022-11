Franco Battiato - La voce del padrone: il ritratto semplice e toccante di uno dei maestri della musica nostrana

Diretto da Marco Spagnoli e prodotto da Rs Productions con ItsArt, “Franco Battiato - La voce del padrone” è il ritratto semplice e toccante di uno dei maestri abbondantemente riconosciuti della musica nostrana.

Attraverso lo storico produttore Stefano Senardi al dialogo con “personalità” di varia estrazione si compie dunque una esplorazione intima e stimolante alla ricerca dell'essenza della vita e dell’arte di Franco Battiato, compositore eclettico e fortemente innovativo che ha lasciato un solco irriempibile nel panorama musicale italiano.

Ad imperitura memoria

Il lavoro di Spagnoli è un pupurrì finemente dosato di immagini d’epoca, interviste rese da Battiato unitamente a delle testimonianze da parte di chi lo ha conosciuto o che con lui ha a diverso titolo collaborato. Ciò che emerge è l’immagine di un uomo di grande sensibilità e acume oltre che quella di un autore raffinato e solo apparentemente ridondante, ma anzi diretto e basilare come pochi.

Il documentario non costituisce dunque solamente un tributo onesto e in un certo qual modo dovuto a Battiato, bensì anche (e forse maggiormente) un viaggio nella memoria che consente di recuperare il vissuto esistenzial-poetico di un artista epocale così da sottrarlo all’erosione del tempo per consegnarlo irreparabilmente alla sua definitiva eternazione.

Mirko Tommasi